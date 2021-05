Κοινωνία

Πανελλαδικές Εξετάσεις: το πρόγραμμα για Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια

Πρεμιέρα με Νέα Ελληνικά, τόσο στα ΓΕΛ, όσο και στα ΕΠΑΛ. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινωσε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων 2021, όπως αυτό καθορίστηκε με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 των ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους από τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ.

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021 των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.