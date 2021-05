Κόσμος

Αβραμόπουλος: κάποιες χώρες της ΕΕ “φρόντισαν” να μην γίνει υπερδύναμη

Τι είπε ο τέως Επίτροπος Μετανάστευσης για την ελληνική οικονομία και τα ελληνοτουρκικά, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Τώρα τα πάει καλά η Ευρώπη αλλά δεν ξεκίνησε καλά» είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, τ. Επίτροπος Μετανάστευσης αναφερόμενος στη διαχείριση της πανδημικής κρίσης, προσθέτοντας ότι χάθηκε χρόνος λόγω της αδυναμίας της Επιτροπής, τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών αλλά και την απόφαση ορισμένων κυβερνήσεων να κλειστούν πίσω από τα σύνορά τους, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

«Δεν κατάφερε η Ευρώπη να γίνει πολιτική υπερδύναμη γιατί πολλές χώρες ακολουθούν δική τους ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική» τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος ενώ για το αύριο της Ευρώπης τάχθηκε υπέρ της κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής.

Όσον αφορά στις σχέσεις Ελλάδας- Τουρκίας, ο κ. Αβραμόπουλος ανέφερε ότι «όλα στο πέρασμα του χρόνου αλλάζουν» σημειώνοντας την μεταστροφή του Προέδρου Ερντογάν. Πριν από 20 χρόνια, όπως ανέφερε μοιραζόταν το όραμά του για μια ευρωπαϊκή Τουρκία ενώ με το πέρασμα του χρόνο άρχισε να εκχωρεί πολιτική δύναμη σε άλλα πολιτικά κέντρα στο εσωτερικό της χώρας. Για την σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία σημείωσε πως πρέπει να γυρίσουμε στην εποχή που «δεν μιλούσαμε για γκρίζες ζώνες και αποστρατικοποίηση των νησιών» με όπλο τη διπλωματία που όπως υπογράμμισε πρέπει να είναι πολυμερής και ανοιχτή.

«Η αδράνεια και η ατολμία των προηγούμενων ετών έφεραν στο παρόν πολλά προβλήματα. Αν είχαμε τολμηρότερες πολιτικές θα είχαμε λύσει πολλά από αυτά." Ο κ. Αβραμόπουλος τάχθηκε υπέρ μιας συνάντησης μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν αναφέροντας πως «θα ανοίξει ένα παράθυρο πιο αισιόδοξο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα θα γίνει θελκτικός προορισμός τόσο για τουρισμό όσο και για επενδύσεις εφόσον όμως, όπως είπε, υπάρξει ασφάλεια στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας. «Μία κατά λάθος ντουφεκιά να πέσει στο Αιγαίο ο τουρισμός θα πάει 30 χρόνια πίσω» κατέληξε.

