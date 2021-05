Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή - Σακελλαροπούλου: ευχαριστούμε τους ήρωες στην μάχη με τον κορονοϊό

Επίσκεψη της ΠτΔ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». Την κυρία Σακελλαροπούλου υποδέχθηκαν ο Διοικητής του νοσοκομείου Ελευθέριος Μπούλιας και η αναπληρώτρια Διοικήτρια Άννα Μάινα.

Η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Χρυσή Μπαμιονιτάκη, απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους των νοσηλευτών και την ευχαρίστησε για την παρουσία της και τη στήριξή της στον κοπιαστικό αγώνα που δίνουν για την φροντίδα των ασθενών.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφού συνομίλησε με εκπροσώπους του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών καθιερώθηκε πριν από 56 χρόνια για να θυμίζει σε όλους την πολύτιμη συνεισφορά των νοσοκόμων στην κοινωνία. Στην κατάσταση όμως έκτακτης ανάγκης που βρεθήκαμε λόγω πανδημίας, Ημέρα των νοσηλευτών είναι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό του εικοσιτετραώρου. Οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες πολεμούν τον αόρατο εχθρό επί ένα και πλέον χρόνο, πάντα στην πρώτη γραμμή, με όπλα τον παραδειγματικό τους επαγγελματισμό, την ακεραιότητα, την ψυχραιμία, την υψηλή αίσθηση ευθύνης. Όλοι μας, πολίτες και Πολιτεία, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την ανεκτίμητη προσφορά τους. Καθημερινοί μαχητές σε ομαλές υγειονομικές συνθήκες, την περίοδο της πανδημίας αναδείχτηκαν σε ήρωες. Τους ευχαριστούμε».