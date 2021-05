Πολιτισμός

Τσίπρας για Μπαϊράμι: ανάγκη η ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα στο Twitter για την γιορτή των μουσουλμάνων.

«Με την ευκαιρία του Eid Al-Fitr (Σεκέρ Μπαϊράμ) εύχομαι σε όλους τους μουσουλμάνους υγεία και ευτυχία», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση του στο Twitter, με έμμεσες αναφορές και στα γεγονότα στο Ισράηλ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι «η ειρηνική συνύπαρξη θρησκειών και πολιτισμών, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αλληλεγγύη, έχουν σήμερα μεγαλύτερη σημασία από ποτέ».

Με την ευκαιρία του Eid Al-Fitr (Σεκέρ Μπαϊράμ) εύχομαι σε όλους τους μουσουλμάνους υγεία και ευτυχία. Η ειρηνική συνύπαρξη θρησκειών και πολιτισμών, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αλληλεγγύη, έχουν σήμερα μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. pic.twitter.com/4dzHypONPa

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) May 13, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Αντετοκούνμπο - Μαράια: Περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: “Ναι” στα προνόμια σε εμβολιασμένους

“Το Πρωινό” - Φιλιππίδης: τι λέει η γυναίκα του για την καταγγέλλουσα τον βιασμό (βίντεο)