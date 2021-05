Κόσμος

Ισραήλ: Συναγερμός για ρουκέτες από την Χαμάς (εικόνες)

Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Ήχησαν σειρήνες εκ νέου στο Ισραήλ και οι κάτοικοι έσπευσαν στα καταφύγια. Νεκρός Παλαιστίνιος από πυρά ισραηλινών στρατιωτών.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της στρατιωτικής κλιμάκωσης με τη Χαμάς που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο σήμερα για συναγερμό εξαιτίας εκτόξευσης ρουκετών εναντίον του βόρειου τμήματος της χώρας.

Μέχρι εδώ, οι ρουκέτες που εκτοξεύονται από τη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς ενεργοποιούσαν σειρήνες της αεράμυνας στο νότιο και στο κεντρικό Ισραήλ, αλλά όχι στον βόρειο τομέα της χώρας.

Όμως σήμερα ήχησαν σειρήνες εκ νέου όχι μόνο στη μητρόπολη Τελ Αβίβ, όπου οι κάτοικοι έσπευσαν στα καταφύγια, αλλά και στην κοιλάδα Ισραέλ, στη Γαλιλαία (βόρεια).

Από το βράδυ της Δευτέρας, έχουν εκτοξευθεί περίπου 1.500 ρουκέτες από τον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα εναντίον του ισραηλινού εδάφους, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του στρατού.

Πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι 350 από τις εκτοξεύσεις «απέτυχαν», ενώ «εκατοντάδες» ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από το αντιπυραυλικό σύστημα Σιδηρούς Θόλος. Επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ, ανάμεσά τους ένα παιδί έξι ετών και ένας στρατιώτης, εξαιτίας των εκτοξεύσεων ρουκετών και αντιαρματικών πυραύλων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Από τη δική του πλευρά ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπεί με μαχητικά αεροσκάφη και επιθετικά ελικόπτερα τη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνέχιζε έως τις πρώτες πρωινές ώρες τους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, στον πυκνοκατοικημένο θύλακα δύο εκατομμυρίων κατοίκων έχουν σκοτωθεί 67 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 388 τις τελευταίες ημέρες.

Δυτική Όχθη: Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινών στρατιωτών

Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στη διάρκεια αντιπαράθεσης με τον ισραηλινό στρατό κοντά στην πόλη Νάμπλους, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, γεγονός που αύξησε σε τρεις τον αριθμό των νεκρών σε επεισόδια χθες Τετάρτη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε χθες το βράδυ ότι άνδρες του άνοιξαν πυρ εναντίον παλαιστινίου «επιτιθέμενου» κοντά στη Νάμπλους και τον «εξουδετέρωσαν», χωρίς να επιβεβαιώσει τον θάνατό του ή να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο αιματηρό επεισόδιο. Σύμφωνα με πηγές στη Νάμπλους, ο Παλαιστίνιος που έχασε τη ζωή του ονομαζόταν Μοχάμεντ αλ Νάτζαρ και ήταν 35 ετών. Στην «επίθεση» σημειώθηκαν ακόμη δύο τραυματισμοί, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον ισραηλινό στρατό.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καταδίκασε την εκτόξευση εκατοντάδων ρουκετών στην οποία προχωρούν παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου χθες Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του Λευκού Οίκου.

