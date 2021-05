Κοινωνία

Φωτιά στην Κεραμιδέζα Μάνδρας

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή για την κατάσβεση της.

Φωτογραφία αρχείου

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, το πρωί της Πέμπτης, σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Κεραμιδέζα Μάνδρας Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και ειδικό μηχανοκίνητο της Πυροσβεστικής και χάρη στις συντονισμένες ενέργειες τους η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό μερικό έλεγχο.

