ΗΠΑ: Ανταλλαγή πυροβολισμών στο Ρόουντ Άιλαντ (εικόνες)

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη, εκ των οποίων τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν ξέσπασε ανταλλαγή πυρών στην Πρόβιντενς, στο Ρόουντ Άιλαντ, ανάμεσα σε ενοίκους σπιτιού και επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Χιου Κλέμεντς, αξιωματικός της αστυνομικής διεύθυνσης της Πρόβιντενς, ανέφερε ότι οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έλαβαν τις πρώτες κλήσεις για την ανταλλαγή πυρών στη συνοικία Ουάσινγκτον Παρκ (νοτιοανατολικά) λίγο πριν από τις 19:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας).

Όταν έφθασαν, οι αστυνομικοί βρήκαν στοιχεία που υπεδείκνυαν ότι σημειώθηκε εκτεταμένη ανταλλαγή πυρών. Ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν ως και πέντε όπλα, σύμφωνα με τον κ. Κλέμεντς, ο οποίος διευκρίνισε πως η αστυνομία «γνωρίζει τις δύο ομάδες νεαρών που ενεπλάκησαν», αφήνοντας να εννοηθεί πως επρόκειτο για σύγκρουση μεταξύ μελών συμμοριών.

Δεν είχαν γίνει συλλήψεις ως τις 22:00 (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία συνεχίζει να διενεργεί έρευνα για την υπόθεση.

