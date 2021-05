Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΦ για self test: Μόνο από τα φαρμακεία η διάθεσή τους

Το ενδεχόμενο να επιτραπεί η πώληση self test από τα σούπερ μάρκετ προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Στα "κάγκελα" οι φαρμακοποιοί.

Αντιδράσεις από τους φαρμακοποιούς προκάλεσε η πιθανότητα να επιτραπεί η πώληση self test από τα σούπερ μάρκετ.



Ωστόσο, ο ΕΟΦ με σημερινή ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει το τοπίο και αναφέρει: «H διάθεση των τεστ covid-19 (rapid, self test) προς το κοινό για αυτοδιάγνωση επιτρέπεται να γίνεται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία».



Με αφορμή την ανακοίνωση του ΕΟΦ, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σημειώνει σε νέα ανακοίνωση πως «επομένως καθίσταται σαφές ότι απαγορεύεται η διάθεση των τεστ covid από οποιοδήποτε άλλο κανάλι διανομής ή σημείο πώλησης, εκτός των φαρμακείων».



Οι αντιδράσεις προέκυψαν με από πληροφορίες ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο διανομής των self test προς τους μαθητές, καθηγητές και εργαζόμενους από τα σούπερ μάρκετ, με βάση τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη.



Το θέμα διέρρευσε χθες στον τύπο χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο οι φαρμακοποιοί εξέφρασαν ήδη αντίθετη θέση.



Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, εξέδωσε ήδη σκληρή ανακοίνωση, ενώ ενάντια τάσσεται και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.



Μιλώντας στο iatropedia.gr ο Πρόεδρος του ΠΦΣ, Απόστολος Βαλτάς, σημειώνει ότι σε αυτήν την περίπτωση, τα 10.000 φαρμακεία όλης της χώρας θα αποσυρθούν από τη διαδικασία.

