Κορονοϊός: Τι να καταναλώσεις και τι όχι πριν τον εμβολιασμό

Το "ένοχο" υγρό που πρέπει να αποφύγεις...

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι κάνουν το εμβόλιο, ίσως αναρωτιέσαι αν πρέπει να φας ή να μη φας, να πιείς ή να μην πιείς κάτι συγκεκριμένο, πριν από το ραντεβού σου για να αποφύγεις πιθανές παρενέργειες.

Παίζει η διατροφή κάποιο ρόλο;

Η κατανάλωση κυρίως τροφίμων ολικής άλεσης, όπως φρούτα και λαχανικά και λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι γνωστό ότι βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να λειτουργεί καλύτερα γενικά. “Μια υγιεινή διατροφή που διατηρείται μακροπρόθεσμα μπορεί να βελτιώσει να συντελέσει στο να έχουμε καλύτερη υγεία, αλλά είναι αμφίβολο ότι η ειδική διατροφή πριν από το ραντεβού θα έχει οποιαδήποτε επίδραση στο εμβόλιο,” υποστηρίζει ο Dr. Louis Malinow, M.D., γιατρός στο Persona Nutrition.

