Πολιτική

Γιάννης Λαγός: τις επόμενες ώρες η έκδοση του στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στελέχη της Αστυνομίας θα ταξιδέψουν στις Βρυξέλες για να τον παραλάβουν. Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και πότε θα πάει στις φυλακές Δομοκού.

Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει το απόγευμα του Σαββάτου ο Γιάννης Λαγός, μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και το αίτημα για έκδοση στη χώρα που ενεργοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της αστυνομίας πρόκειται να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες, προκειμένου να τον παραλάβουν, ενώ η πτήση αναμένεται να αφιχθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» απογευματινές ώρες.

Ο καταδικασθείς για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, θα μεταφερθεί στην Εισαγγελία Εφετών και στη συνέχεια στη ΓΑΔΑ. Η μεταγωγή του στις φυλακές του Δομοκού θα γίνει πιθανότατα την Κυριακή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ταξίδευε με 72 ταυτότητες και 4 διαβατήρια! (εικόνες)

Επιδειξίας στην Νέα Σμύρνη: Αποσύρθηκε η υπόθεση από το αυτόφωρο

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Θρήνος στο λιμάνι του Βόλου για την Καρολάιν (εικόνες)