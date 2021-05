Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου για κορονοϊό: σταθερά πτωτική η πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κινητικότητα του Πάσχα ευθύνεται για τις επιδημιολογικές εξάρσεις σε πολλές περιοχές. Το 1 στα 4 νέα κρούσματα εντοπίζεται μέσω self test.

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων της πανδημίας, τόνισε αρχικά πως τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια σταθερά πτωτική πορεία και αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα.

Παράλληλα όμως, εντοπίζονται κάποιες επιδημιολογικές εξάρσεις, όπως για παράδειγμα στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά κυρίως σε νησιά, όπως η Κέρκυρα, η Σκιάθος, η Κάρπαθος, η Ικαρία, η Νάξος κ.α.

Αυτό, σύμφωνα με την κυρία Παπαευαγγέλου, οφείλεται στην περίοδο του Πάσχα, όπου πολλοί έφυγαν από τα αστικά κέντρα και πήγαν στην Περιφέρεια. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας τα οποία αν και νοσούσαν ήταν ασυμπτωματικά αλλά κόλλησαν τον ιό στους γονείς τους ή μεγαλύτερους συγγενείς.

Σε κάποια από τα νησιά αυτά, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει ήδη εμβολιαστεί, τουλάχιστον με την πρώτη δόση, αλλά αυτό δεν απέτρεψε τη μετάδοση του ιού, κάτι που μας δείχνει ότι πέρα από τον εμβολιασμό πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας.

Η κυρία Παπευαγγέλου, είπε στη συνέχεια, ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων παραμένει υψηλός και προέβλεψε ότι θα χρειαστεί ακόμη καιρός για να δούμε αισθητή πτώση, αλλά αυτό οφείλεται και στα self test, που διενεργούνται πλέον μαζικά.

Συμπλήρωσε δε πως μέχρι τώρα έχουν διαγνωστεί περίπου 14.000 κρούσματα μέσω των self test, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε 1 από τα 4 κρούσματα που εντοπίζονται στη χώρα μας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύσημα Τουσκ σε Μητσοτάκη για τη διαχείριση της πανδημίας

Ντιμιτρόφ για Βόρεια Μακεδονία: “Win-win” η ένταξη της στην ΕΕ

Εργασιακά: Οι αλλαγές σε ωράρια, Κυριακές, άδειες και υπερωρίες