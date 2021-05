Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Σημάδια αποσυμπίεσης δείχνει το ΕΣΥ (βίντεο)

Τα ελπιδοφόρα στοιχεία που παρουσίασε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Η πίεση στο σύστημα Υγείας παραμένει σταθερά υψηλή, αλλά συνέχισε να δείχνει σημάδια αποσυμπίεσης, ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την ενημέρωση για την πανδημία.

Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις ΜΕΘ, εντός της τελευταίας εβδομάδας, μειώθηκε σε ποσοστό περίπου 8%. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών ασθενών με COVID-19 παρουσίασε μείωση.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του εμβολιασμού, αλλά και στην τήρηση των μέτρων προστασίας, λέγοντας ότι δεν είναι ακόμα η στιγμή για χαλάρωση.

Όσον αφορά στα self-tests, είπε ότι μέχρι σήμερα περισσότερα από 10 εκατ. ατομικές συσκευές έχουν διατεθεί σε περισσότερους από 3 εκατ. πολίτες και έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα 14.172 κρούσματα.

