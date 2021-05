Κόσμος

Κορονοϊός: NOTAM για αφίξεις από το εξωτερικό - Οι προϋποθέσεις για την είσοδο στην Ελλάδα

Τι προβλέπουν οι νέες αεροπορικές οδηγίες για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να έρθουν στην χώρα μας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε την Παρασκευή στο επιβατικό κοινό τις νέες αεροπορικές οδηγίες προς επιβάτες πτήσεων εξωτερικού, που έχουν ως στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19.

Με ισχύ από τις 14 Μαΐου και ώρα 06:00 το πρωί, τίθεται σε εφαρμογή η επιβολή του μέτρου απαγόρευσης εισόδου των υπηκόων τρίτων κρατών, (δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν).

Ειδικότερα, η αεροπορική οδηγία (NOTAM) προβλέπει:

Απαγόρευση εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν. Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται και οι επιβάτες μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 21 χωρών:

Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Καναδάς, Λευκορωσία, Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρουάντα, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη.

Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη χώρα.

Προϋπόθεση εισόδου, είναι για τους ταξιδιώτες προς Ελλάδα:

να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού - στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα - το οποίο να έχει εκδοθεί από δημόσια Αρχή. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων και την ημερομηνία διεξαγωγής τους, ή να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, ή εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα πρέπει να φέρουν βεβαίωση νόσησης ισχύος δύο έως εννέα μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης, που έχει εκδοθεί από δημόσια Αρχή.

Η υποχρέωση των προϋποθέσεων, (εμβόλιο ή αρνητικό τεστ ή βεβαίωση νόσησης), για είσοδο στη Ελλάδα ισχύει και για παιδιά από πέντε ετών και άνω.

Σε όλους τους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος (rapid test) κατά την άφιξή τους, βάση της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form. Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν επιβάτη θετικό, η καραντίνα θα ισχύει για 14 μέρες.

Την πεποίθηση πως μπορούμε να ελπίζουμε σε μία καλύτερη τουριστική περίοδο φέτος, εξέφρασε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, εξηγώντας πως «έχουμε εργαστεί για αυτό». Υπενθυμίζοντας πως την Πέμπτη παρουσιάστηκε η καμπάνια του ΕΟΤ, η κ. Γκερέκου υπογράμμισε πως «Είμαστε έτοιμοι, ως χώρα, να υποδεχθούμε με ασφάλεια τους επισκέπτες μας».

