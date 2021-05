Πολιτική

Στους γονείς της Ελένης Τοπαλούδη η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας με αφορμή την επίσκεψη στους γονείς της δολοφονημένης φοιτήτριας.

Στο σπίτι της οικογένειας Τοπαλούδη βρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που πραγματοποιεί περιοδεία στη Θράκη.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου που βρίσκεται στο Διδυμότειχο επισκέφτηκε τους γονείς Ελένης Τοπαλούδη ένα χρόνο μετά την καταδικαστική σε βάρος των δολοφόνων και βασανιστών της απόφαση.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την επίσκεψή της ως «ένδειξη ελάχιστης συμπαράστασης για την αποτρόπαιη δολοφονία της κόρης τους Ελένης» και σε ανάρτησή της τόνισε ότι, «πρέπει όλοι να συμβάλουμε, πολιτεία και κοινωνία, ώστε να εξαλειφθεί το απεχθές φαινόμενο της σεξιστικής βίας».

Στην επίσκεψή μου στο Διδυμότειχο συναντήθηκα με την οικογένεια Τοπαλούδη, ως ένδειξη ελάχιστης συμπαράστασης για την αποτρόπαιη δολοφονία της κόρης τους Ελένης. Πρέπει όλοι να συμβάλουμε, πολιτεία και κοινωνία, ώστε να εξαλειφθεί το απεχθές φαινόμενο της σεξιστικής βίας. pic.twitter.com/mdsiR5bEXi — President GR (@PresidencyGR) May 15, 2021

