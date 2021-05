Αθλητικά

ΟΦΗ - Παναιτωλικός: Διαφήμιση του ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο

Οι δύο ομάδες προσέφεραν όμορφο θέαμα, σε ένα ματς με πολλά γκολ.

Χωρίς να έχουν ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο, ΟΦΗ και Παναιτωλικός προσέφεραν όμορφο ποδοσφαιρικό θέαμα στο “Θεόδωρος Βαρδινογιάννης”, με τις δυο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με σκορ 2-2. Δυο φορές προηγήθηκαν οι Κρητικοί, με τους Αντριάν Σαρδινέρο (17’) και Φάμπιο Στάρτζεον (79’), ισάριθμες απάντησαν οι Αγρινιώτες με τους Νίκο Βέργο (70’) και Αϊμέν Ταχάρ (81’).

Καλύτεροι οι γηπεδούχοι στο ξεκίνημα, με τον Χουάν Νέιρα (8’) να σπαταλά την πρώτη καλή ευκαιρία. Ήταν η προειδοποίηση… Από σέντρα του Νίκου Κοροβέση, ο Σαρδινέρο με πλασέ στην κίνηση νίκησε τον Κρίστοφερ Κνετ, για το 1-0.

Ανάλογο σκηνικό και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τον Μιγκέλ Μεγιάδο να υποχρεώνει σε δύσκολη επέμβαση τον Κνετ στο 53’. Κι αφού δεν ήρθε το δεύτερο γκολ για τον ΟΦΗ, ο Παναιτωλικός ισοφάρισε με τον Βέργο - που είχε περάσει αλλαγή λίγα λεπτά νωρίτερα. Ο 25χρονος φορ βγήκε στην αντεπίθεση παίρνοντας την πάσα του Χόρχε Ντίας και με ωραίο πλασέ έκανε το 1-1.

Οι Κρητικοί πήραν εκ νέου το προβάδισμα: με δημιουργό και πάλι τον Κοροβέση, ο Στάρτζεον, που επίσης είχε μπει ως αλλαγή λίγο νωρίτερα, σούταρε στέλνοντας την μπάλα πρώτα στο αριστερό δοκάρι κι εν συνεχεία στα δίχτυα του Κνετ.

Η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε παρά δευτερόλεπτα, καθώς ο Ταχάρ ισοφάρισε εκ νέου, έπειτα από φάση διαρκείας.

Η ομάδα του Νίκου Νιόπλια αρχίζει πλέον το σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν, ενώ αυτή του Τραϊνού Δέλλα περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός της από τη Super League 2, για να παίξει στα μπαράζ την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Σακόρ, Μαρινάκης, Νέιρα (66’ Μπαλογιάννης), Βούρος (75’ Ουές), Διαμαντής (46’ Σελίμοβιτς), Γιαννούλης, Γιάννου (46’ Καστάινιος), Σαρδινέρο (63’ Στάρτζεον), Μεγιάδο, Κοροβέσης.

Παναιτωλικός (Τραϊανός Δέλλας): Κνετ, Καρασαλίδης, Μάλης, Εντινγκά, Ντουάρτε, Αρσούρα (61’ Βέργος), Ντιας, Ταχάρ, Ματσόλα (61’ Μεντόσα), Ντάλσιο, Μπαρμπόσα (88’ Καρέλης).

