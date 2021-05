Αθλητικά

Ατρόμητος – Βόλος: Τo “κύκνειο”... γκολ του Ούμπιδες

Ένα πέναλτι-γκολ του εμβληματικού Χαβιέ Ούμπιδες, στο τελευταίο ματς της καριέρας του.

Σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά ματς στο Περιστέρι για την 7η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League, ο Ατρόμητος πήρε τη τη νίκη γοήτρου με 1-0 επί του ήδη πρώτου σε αυτή τη διαδικασία Βόλου, ολοκληρώνοντας τη σεζόν πάνω από το... ψυχολογικό όριο της 8ης θέσης. Ωστόσο το φινάλε της σεζόν δεν ήταν το σημαντικότερο στοιχείο του αγώνα. Αντιθέτως, αυτό ήταν το ποδοσφαιρικό φινάλε του Χαβιέ Ούμπιδες!

Ο 39χρονος Αργεντινός έριξε τίτλους τέλους στη σημαντική καριέρα του, η οποία ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2009 από τον Ολυμπιακό Βόλου και συνεχίστηκε μέχρι και σήμερα, με εξαίρεση μονάχα μια σεζόν, φτάνοντας τις 362 συμμετοχές. Αγωνίστηκε στους Περιστεριώτες 8 σεζόν (μετά και απο μονοετές πέρασμα από τον Άρη), από το 2013 και για 278 επίσημους αγώνες, έχοντας 29 γκολ και 48 ασίστ, όντας ο 2ος σκόρερ στην ιστορία του Ατρομήτου στη Super League. Το τελευταίο από τα εν Ελλάδι γκολ του έμελλε να σημειωθεί στο αντίο του και να χαρίσει έτσι μια ακόμη νίκη στην ομάδα των δυτικών προαστίων, ισοφαρίζοντας μάλιστα τα γκολ του Μανούσου στην κορυφαία κατηγορία. Ο Έλληνας επιθετικός με τη σειρά του, ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι που έκρινε και το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο παραχώρησε με χαρά τη μπάλα στον Αργεντινό για να αναλάβει αυτός την εκτέλεση.

Όσον αφορά στην εικόνα του αγώνα, οι δύο ομάδες είχαν από μια φάση στο πρώτο 20λεπτο με τον Ατρόμητο να είναι πιο ενεργός και να κάνει περισσότερο παιχνίδι. Ανούσιος επιθετικά ο Βόλος που κατάφερε να κρατήσει κάπως τη μπάλα μετά το 20λεπτο, όμως ο Ατρόμητος ήταν καλά στημένος ήταν στην άμυνά του, κλείνοντας χώρους και βγαίνοντας γρήγορα πάνω στη μπάλα. Η ευκαιρία με την κεφαλιά του Γιακουμάκη λίγο άουτ στο 8' ήταν η καλύτερη του πρώτου 45λεπτου, ενώ ως το φινάλε του ο Βόλος είχε 1-2 ανολοκλήρωτες φάσεις.

Ο Ατρόμητος ήταν η ομάδα που ξεκίνησε καλύτερα και στο β' μέρος, χάνοντας τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα στο 57', όταν ο Ενσικουλού έκανε το γύρισμα και ο Ραμπέγιο από το ύψος της μικρής περιοχής πλάσαρε με τη... φτέρνα, 2-3 μέτρα άουτ. Τρία λεπτά αργότερα και πάλι ο Ραμπέγιο έκανε προβολή σε σέντρα του Ενσικουλού, την οποία «έβγαλε» εντυπωσιακά ο Παπαδόπουλος. Αυτή ήταν η δεύτερη προειδοποίηση των γηπεδούχων και στην τρίτη φάση μέσα σε ένα πεντάλεπτο ήρθε και το γκολ. Ο Μανούσος σούταρε μετά από ωραία ενέργεια του Ενσικουλού, η μπάλα σταμάτησε στο χέρι του Γκρίλο με τον ρέφερι να δείχνει τη λευκή βούλα.

Ο Χαβιέ Ούμπιδες εκτέλεσε ψύχραιμα στέλνοντας τον γκολκίπερ του Βόλου στην απέναντι γωνία και έγραψε έτσι την ιστορία του αγώνα, αφού ως το φινάλε ελάχιστα πράγματα άλλαξαν, με τον Ατρόμητο να διατηρεί τον έλεγχο. Εξαιρετικά φορτισμένη συναισθηματικά η στιγμή της αλλαγής του Αργεντινού στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με παίκτες, αντιπάλους και το υπόλοιπο γήπεδο να τον χειροκροτούν και να τον ευχαριστούν για μια καριέρα που τίμησε και κόσμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι συνθέσεις:

Ατρόμητος (Σάββας Παντελίδης): Γιαννιώτης, Αθανασίου (83' Γκαλβάο), Νταβιώτης (69' Νάτσος), Γούτας, Στρούγγης, Σάλομον, Ούμπιδες (90+3 Οικονομίδης), Ραμπέγιο (69' Μουνίθ), Ενσικουλού (68' Χριστοδουλόπουλος), Γιακουμάκης, Μανούσος.

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Τσοκάνης, Μήτογλου, Γκρίλο, Ντεντάκης (58' Κρητικός), Φεράρι, Μπαριέντος (87' Σάντσες), Κιάκος (46' Ριένστρα), Λογαράς (63' Τέκιο), Μπαρτόλο, Μπουυένο.

