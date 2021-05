Κόσμος

Ινδία: πετούν στον Γάγγη πτώματα ασθενών που πέθαναν από κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες πτωμάτων να παρασέρνονται από το ρεύμα στον ποταμό Γάγγη έχουν προκαλέσει σοκ στην Ινδία, η οποία είναι αντιμέτωπη με το σφοδρότερο κύμα της πανδημίας.

Πτώματα ασθενών που υπέκυψαν στην covid-19 έχουν εντοπιστεί σε ποτάμια της Ινδίας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση ενός κρατιδίου σε επιστολή της οποίας έλαβε γνώση το Reuters, στην πρώτη επίσημη παραδοχή ότι εφαρμόζεται αυτή η ιδιαίτερα επικίνδυνη πρακτική, η οποία ενδέχεται να οφείλεται στη φτώχεια και το φόβο για την ασθένεια που επικρατεί στα χωριά.

Εικόνες πτωμάτων να παρασέρνονται από το ρεύμα στον ποταμό Γάγγη, τον οποίο οι ινδουιστές θεωρούν ιερό, έχουν προκαλέσει σοκ στην Ινδία, η οποία είναι αντιμέτωπη αυτή την περίοδο με το σφοδρότερο παγκοσμίως κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Αν και τα μέσα ενημέρωσης έχουν συνδέσει την πρόσφατη αύξηση των πτωμάτων που εντοπίζονται στους ποταμούς με την πανδημία, το βόρειο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, με 240 εκατομμύρια κατοίκους, δεν είχε σχολιάσει δημοσίως το θέμα μέχρι τώρα.

“Η κυβέρνηση διαθέτει πληροφορίες ότι τα πτώματα όσων υποκύπτουν στην covid-19 ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια ρίχνονται σε ποταμούς, αντί να ταφούν με τον σωστό τρόπο”, ανέφερε ο ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος Μανόζ Κούμαρ Σινγκ σε επιστολή του με ημερομηνία 14 Μαΐου προς τους επικεφαλής των περιφερειών της Ουτάρ Πραντές. “Ως αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής, πτώματα έχουν εντοπιστεί σε ποταμούς σε πολλές περιοχές”, πρόσθεσε.

Ο Σινγκ επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η επιστολή είναι αυθεντική, όμως πρόσθεσε ότι στις νεκροψίες που διενεργήθηκαν σε τέσσερα ή πέντε πτώματα στην περιφέρεια Γκαζιπούρ του κρατιδίου δεν εντοπίστηκε μόλυνση από τον κορονοϊό. “Τα πτώματα έχουν αποσυντεθεί, οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούσε να εντοπιστεί ο κορονοϊός στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται”, σχολίασε ο ίδιος.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι κάλεσε τους αξιωματούχους χθες Σάββατο να αυξήσουν τους πόρους που διαθέτουν για την υγεία στις περιοχές της υπαίθρου –όπου ζει το 70% του πληθυσμού της χώρας-- και να ενισχύσουν την εποπτεία τους, καθώς η covid-19 εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς στα χωριά της Ινδίας, αφού ρήμαξε τις πόλεις. Το κρατίδιο Ουτάρ Πραντές τ--ο οποίο έχει περισσότερους κατοίκους από όσους η Βραζιλία ή το Πακιστάν-- έχει πληγεί σφοδρά από το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού στην Ινδία. Υγειονομικοί αναφέρουν ότι πολλά κρούσματα στα χωριά του κρατιδίου, όπου ζει η πλειονότητα των κατοίκων, δεν αναφέρονται ποτέ.

Στην επιστολή του ο Σινγκ κατήγγειλε ότι η έλλειψη πόρων για την αγορά υλικών, όπως ξύλων για τις αποτεφρώσεις, οι θρησκευτικές δεισιδαιμονίες σε κάποιες κοινότητες και το γεγονός ότι οι οικογένειες εγκαταλείπουν τους ασθενείς καθώς φοβούνται την ασθένεια είναι μεταξύ των πιθανών λόγων που έχει αυξηθεί ο αριθμός των πτωμάτων που πετιούνται στα ποτάμια. Ο ίδιος ζήτησε από αξιωματούχους των χωριών να διασφαλίσουν ότι δεν θα πετιούνται πτώματα στους ποταμούς και επεσήμανε ότι η κυβέρνηση του κρατιδίου θα πρέπει να καταβάλει στις φτωχές οικογένειες 5.000 ρουπίες (περίπου 56 ευρώ) για να αποτεφρώνουν ή να θάβουν τους νεκρούς τους. Παράλληλα οι αρχές του Ουτάρ Πραντές έχουν ζητήσει από την αστυνομία να πραγματοποιεί περιπολίες στους ποταμούς.

Η Ινδία ανακοινώνει επισήμως περίπου 4.000 θανάτους από covid-19 κάθε ημέρα εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, όμως υγειονομικοί προειδοποιούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανόν πολύ μεγαλύτερος καθώς δεν διενεργούνται αρκετά διαγνωστικά τεστ στις περιοχές της υπαίθρου. Η αύξηση του αριθμού των νεκρών έχει φέρει στα όριά τους τα αποτεφρωτήρια σε πολλές περιοχές και έχει αυξήσει το κόστος της ταφής.

Χθες ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ουτάρ Πραντές, ο Ναβνίτ Σεχγκάλ, διέψευσε τις πληροφορίες του Τύπου ότι έως και 2.000 πτώματα πιθανών θυμάτων του κορονοϊού έχουν ανασυρθεί από τους ποταμούς του κρατιδίου και του γειτονικού Μπιχάρ τις τελευταίες ημέρες. “Εξακολουθούμε να ανασύρουμε 10 με 20 πτώματα κατά καιρούς”, δήλωσε ο Σεχγκάλ στο Reuters, ενώ πρόσθεσε ότι οι κάτοικοι κάποιων χωριών που βρίσκονται δίπλα σε ποταμούς δεν αποτεφρώνουν τους νεκρούς τους λόγω των ινδουιστικών παραδόσεων που ισχύουν στη διάρκεια θρησκευτικών γιορτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσανατολικό: σφυροκοπείται η Γάζα, ομοβροντία ρουκετών στο Τελ Αβίβ

Μεταμόρφωση: μαφιόζικη εκτέλεση 58χρονου

Καιρός: νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες την Κυριακή