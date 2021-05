Πολιτική

“Πρωινοί Τύποι” – Θεοδωρικάκος για Γλυκά Νερά: Ισόβια στη φυλακή οι δολοφόνοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τέως Υπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας για τη διαχείρισης της πανδημίας, τον εμβολιασμό και το έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

«Εκλογές έχει διευκρινίσει ο πρωθυπουργός ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας», ξεκαθάρισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

Ο τέως Υπουργός Εσωτερικών εκτιμά ότι, «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκε μπροστά σε δύο πολύ μεγάλα προβλήματα: την πανδημία και τις τουρκικές προκλήσεις», τα οποία όπως είπε, «διαχειρίζεται με επιτυχία» και σημείωσε ότι ο κόσμος θα μπορέσει στο τέλος της τετραετίας να την συγκρίνει με την προηγούμενη τετραετία.

Κληθείς να σχολιάσει την άρση των μέτρων του lockdown, χαρακτήρισε «επιβεβλημένο το άνοιγμα», αφού «κοινωνία και οικονομία δεν άντεχαν άλλο τον εγκλεισμό».

«Ο ρυθμός του εμβολιασμού είναι εξαιρετικός», σημείωσε και εξήρε την οργάνωση στον τομέα.

«Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι όλα έγιναν τέλεια, δεν το λέει αυτό η κυβέρνηση. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τις παρατηρήσεις», ανέφερε αποδεχόμενος την κριτική.

Όπως είπε, από την επαφή που έχει με τον κόσμο, εκλαμβάνει ότι, «οι άνθρωποι θέλουν συνεργασία και ένωση δυνάμεων και όχι κριτική που γίνεται για να γίνει χωρίς να συνοδεύεται από προτάσεις» κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι «δεν ενδιαφέρεται για τον κόσμο, αλλά για τη δική της πολιτική».

Ειδικά για το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, είπε ότι όταν υπεγράφη «η Νέα Δημοκρατία συμπεριφερόμενη με όρους πατριωτισμού και δυσπιστίας την θεώρησε κακή για τη συμφέροντα της χώρας και ζητήσαμε να αποσυρθεί», όμως, «είχαμε πει από τότε, ότι, εφόσον ψηφιστεί από την πλειοψηφία, η ΝΔ ως υπεύθυνη κυβέρνηση θα την εφαρμόσει».

Τέλος, ερωτηθείς για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, δήλωσε «συγκλονισμένος» και σχετικά με τις ποινές, υποστήριξε ότι, «οι δολοφόνοι θα πρέπει να δικάζονται με ισόβια και να μένουν ισόβια στη φυλακή. Δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή σε αυτών των τύπων εγκλημάτων».

Δολοφονία στη Μεταμόρφωση: ξεκαθάρισμα λογαριασμών “βλέπει” η ΕΛΑΣ

Έξοδος Σαββατοκύριακου: Πόσοι πέρασαν τα διόδια

Τουρκία: Πρωταθλήτρια η Μπεσίκτας