Αθλητικά

Μιλγουόκι Μπακς: “Ζωντανοί” στο κυνήγι της 2ης θέσης

Εύκολη νίκη για τους Μιλγουόκι Μπακς που διατηρούν τις πιθανότητές τους για τη 2η θέση στην Ανατολή. Χαλαρός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν με σχετική άνεση (σ.σ. 122-108) των Μαϊάμι Χιτ και πλέον, τα «ελάφια» μετρούν 46 νίκες και 25 ήττες, διατηρώντας τις πιθανότητες να καταλάβουν την 2η θέση στην Ανατολή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίσθηκε 34 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση «χαλαρά» με 15 πόντους, εννέα ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Πολύ καλή και πάλι για τους νικητές, ήταν ο Χολιντέϊ (20π, 5ρ, 10 ασ.) και Μίντλεντον (21π, 7ρ, 7ασ.), ενώ από την ομάδα του Μαϊάμι, ξεχώρισε ο Κέντρικ Ναν με 31 πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι-Μαϊάμι 122-108

Μπρούκλιν-Σικάγο 105-91

Ιντιάνα-ΛΑ Λέικερς 115-122

Νέα Υόρκη-Σάρλοτ 118-109 (παρ.)

Σαν Αντόνιο-Φοίνιξ 103-140

Μινεσότα-Βοστώνη 108-124