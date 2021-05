Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020” - Νταμπίζας: Φαβορί για το τρόπαιο η Αγγλία (βίντεο)

Ποιες άλλες ομάδες έχρισε φαβορί ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1

Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, Νίκος Νταμπίζας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Ο δρόμοςπρος το EURO 2020.»

Αναλυτικά είπε στους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη:

Για τους Άγγλους και το EURO 2020:

Ν.Ν.: Η Αγγλία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου με βάση τη δυναμική του πρωταθλήματος, όσον αφορά την εθνική τους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν έχουν εξαργυρώσει την αξία του πρωταθλήματός τους. Νομίζω ότι έχει διαφοροποιηθεί η ταυτότητα του ποδοσφαίρου που παίζουν τα τελευταία 4-5 χρόνια. Η πίεση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην βιομηχανία του ποδοσφαίρου. Στην Αγγλία έχουν έναν λόγο παραπάνω γιατί το έχουν βαθιά ριζωμένο στην κουλτούρα τους. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ποιότητα της ομάδας τους. Έχει να κάνει με τις προσδοκίες τους. Η αγγλική κουλτούρα θεωρεί ότι είναι το κέντρο του κόσμου, όσον αφορά το ποδόσφαιρο και μοιραία υπάρχει αυτή η τεράστια πίεση που πέφτει πάνω στους ποδοσφαιριστές και στο επιτελείο για να μπορέσει να πετύχει κάποια πράγματα. Υπάρχουν πάντα προσδοκίες. Έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα και δυναμική το κομμάτι της έδρας. Είναι πολύ σημαντικό που οι Άγγλοι παίζουν στην έδρα τους με την παρουσία του κόσμου.

Για τον Γκάρεθ Σάουθγκεiτ:

Ν.Ν.: Ο Σάουθγκεiτ είναι μία πάρα πολύ δομημένη προσωπικότητα. Τον είχα αντιμετωπίσει μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και είχα την τύχη να συζητήσω μαζί του. Το μεγαλύτερο κομμάτι που αναλογεί σε έναν προπονητή εθνικής ομάδας είναι η διαχείριση προσωπικοτήτων. Εκεί δείχνει μία σταθερότητα και μία δυναμική ο Σάουθγκεiτ. Επίσης το υλικό που έχει, τον βοηθάει να είναι πιο ευέλικτος γιατί οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές έχουν συγκεκριμένα χαρίσματα και ελαττώματα.

Για τα φαβορί του EURO 2020:

Ν.Ν.: Θεωρώ ότι οι Άγγλοι θα πάνε μακριά. Έχουν φτάσει πολύ μακριά και έχει φτάσει η στιγμή να κάνουν το επόμενο βήμα και να κατακτήσουν το EURO. Δεν έχουν αυτές τις αγκυλώσεις που είχαν παλαιότερα. Το παιχνίδι τους έχει περισσότερη τακτική. Οι Άγγλοι είναι ένα από τα φαβορί μαζί με τις παραδοσιακές δυνάμεις, δηλαδή την Γαλλία, την Ισπανία, και την Γερμανία.

Η εκπομπή «Ο Δρόμος Προς Το EURO 2020» μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 13:45.





