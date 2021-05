Κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Μεταμόρφωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμβόλαιο θανάτου από “νονούς” της νύχτας βλέπουν οι Αρχές.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ καρέ την δολοφονία του 58χρονου πρώην πυγμάχου έξω από καντίνα στη Μεταμόρφωση.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ 1, οι δολοφόνοι πλησιάζουν το θύμα τους, κάτι του λένε γρήγορα και τον πυροβολούν.

Ο 58χρονος, πέφτει αμέσως νεκρός στην άσφαλτο.

Οι αστυνομκοί με βάση το γεγονός οτι ο 58χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ξυλοδαρμών και εκβιασμών, εκτιμούν ότι βρίσκονται μπροστά σε ενα νεό ξεκαθάρισμα λογαρισμών με ανθρώπους της νύχτας.

Ηδη παίρνουν τις πρώτες καταθέσεις και η έρευνα συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαθραία τσιγάρα: “Ξέπλεναν” τα κέρδη αγοράζοντας πολυτελή αυτοκίνητα (βίντεο)

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και 1.262 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Κοινωνικός τουρισμός: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα