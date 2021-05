Life

Ρόμπερτ ντε Νίρο: Η εξομολόγηση για τον σοβαρό τραυματισμό του

Ο διάσημος ηθοποιός τραυματίστηκε στη διάρκεια γυρισμάτων ταινίας.

Έναν αναπάντεχο τραυματισμό στο πόδι είχε ο Ρόμπερτ ντε Νίρο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας “Killers of the Flower Moon” του Μάρτιν Σκορτσέζε και μίλησε πρώτη φορά για την περιπέτεια που βιώνει.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης με τον Eric Kohn του IndieWire, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός εξήγησε λεπτομερώς τι προκάλεσε τον τραυματισμό του πριν από μερικές ημέρες.

