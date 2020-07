Life

Έρχεται το “Armageddon Time” με πολλά αστέρια του Χόλυγουντ

Θα πρωταγωνιστούν Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αν Χάθαουγεϊ, Κέιτ Μπλάνσετ, Όσκαρ Άιζακ και Ντόναλντ Σάδερλαντ.

Πολύ κοντά ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία για την απόκτηση των δικαιωμάτων της ταινίας «Armageddon Time» βρίσκεται η εταιρεία παραγωγής Focus Features, την οποία θα σκηνοθετήσει ο Τζέιμς Γκρέι (James Gray). Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro), η Αν Χάθαουγεϊ (Anne Hathaway), η Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett), ο Όσκαρ Άιζακ (Oscar Isaac) και ο Ντόναλντ Σάδερλαντ (Donald Sutherland) είναι μερικά από τα ονόματα πρώτης γραμμής της κινηματογραφικής βιομηχανίας που θα συμμετάσχουν στην ταινία.

Το Deadline περιγράφει το «Armageddon Time» ως «μια ταινία ενηλικίωσης που εξερευνά τη φιλία και την πίστη με φόντο μια Αμερική που είναι έτοιμη να εκλέξει τον Ρόναλντ Ρίγκαν ως πρόεδρο». Η ταινία θα επικεντρωθεί στο πολιτισμικό σοκ που δέχεται ένα παιδί εργατικής τάξης που φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο της Νέας Υόρκης το 1980, ιδιαίτερα με το πώς αντιμετωπίζει τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τις ταξικές ανισότητες που επικρατούν στις σχολικές αίθουσες. Ο Γκρέι λέει ότι η ιστορία εμπνέεται σε μεγάλο βαθμό από την παιδική του ηλικία στη Νέα Υόρκη, τη δεκαετία του 1970, και έχει δηλώσει ότι η ταινία θα γεμίσει τους θεατές με «ζεστασιά και τρυφερότητα» - σε αντίθεση με την σκοτεινή απαισιοδοξία του «Ad Astra», που σκηνοθέτησε ο ίδιος.

«Αυτό που μου συνέβη, πολύ απλά, αντιμετώπισα μεγάλο πρόβλημα όταν ήμουν περίπου 11 χρόνων», θυμάται ο Γκρέι, «για την ιστορία, αφορά τη μετακίνησή μου από τη δημόσια εκπαίδευση στην ιδιωτική και σε έναν κόσμο προνομίων. Αυτή η ταινία αφορά το τι σήμαινε αυτό για μένα και πόσο τυχερός ήμουν, και πόσο άτυχος ήταν ο φίλος μου και αυτός ο χωρισμός τι σήμαινε για μένα και τι σήμαινε γι αυτόν».

Η παραγωγή της ταινίας εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στις αρχές του 2021 στη Νέα Υόρκη.