Κορονοϊός - Γκίκας στον ΑΝΤ1: συζητάμε για τα προνόμια σε εμβολιασμένους (βίντεο)

Τι είπε ο καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ένα τεστ στα σχολεία, αντί για δύο που αρχικά είχε αποφασιστεί.

“Εγώ είμαι με τη μεριά της επιτροπής, στην ευαίσθητη αυτή περιοχή που λέγεται εκπαίδευση, χρειάζεται να έχουμε δύο self test” είπε στον ΑΝΤ1 ο Αχιλλέας Γκίκας, μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων και Καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

"Λόγοι λογιστικοί μας έκαναν να πάμε στο ένα self test στα σχολεία" εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Σε ερώτηση για το εάν μπορούν να εμβολιαστούν με τη δεύτερη δόση άλλου εμβολίου όσοι αρνήθηκαν να κάνουν αυτή της AstraZeneca απάντησε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι επιτρεπτή η διασταύρωση των εμβολίων.

“Δεν αρκεί η μία δόση. Έχει ένα βαθμό προστασίας, ανεβάζει αντισώματα αλλά δεν είναι αρκετό για την προστασία μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τελικός στόχος του εμβολίου είναι να μην πεθάνουμε” είπε ο Αχιλλέας Γκίκας.

Για τα προνόμια των εμβολιασθέντων τόνισε ότι δεν πρέπει να το λέμε προνόμια, αλλά διευκόλυνσης κάποιων δραστηριοτήτων. “Θα μπορούσαμε να δώσουμε μια προτεραιότητα, το συζητάμε, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει” σημείωσε.

