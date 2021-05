Πολιτική

Κορονοϊός: Ανησυχία στην κυβέρνηση για τη μη τήρηση των μέτρων

Ανησυχία προκάλεσαν στην κυβέρνηση και τους ειδικούς οι εικόνες χαλάρωσης της τήρησης των μέτρων για τον κορονοϊό το Σαββατοκύριακο.

Κυβερνητικοί παράγοντες τονίζουν την ανάγκη να τηρούνται τα μέτρα και στέλνουν το μήνυμα «ότι το άνοιγμα των δραστηριοτήτων δεν ισοδυναμεί με εφησυχασμό».

Στην προσπάθεια να μην γίνουν βήματα πίσω, ειδικά τώρα που ξεκίνησε να λειτουργεί ξανά η οικονομία και η χώρα σταδιακά επιστρέφει στην κανονικότητα, οι εκλεκτικοί μηχανισμοί θα παραμείνουν σε επιφυλακή προκειμένου να διαφυλάξουν ότι θα τηρούνται τα μέτρα και κυβερνητικά στελέχη προαναγγέλλουν ένταση των ελέγχων σε μαγαζιά και ΙΧ.

Την ίδια ώρα, στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα, η κυβέρνηση απαντά ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν άλλο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το γεγονός ότι μετά την άρση της καραντίνας θα υπάρξει αύξηση της εγκληματικότητας τελεί εν γνώση τους και προαναγγέλλουν ότι θα ενταθεί η αστυνόμευση στις γειτονιές με περιπολίες τα περιπολικά των οικείων αστυνομικών τμημάτων.

