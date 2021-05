Οικονομία

Γεννηματά για Τουρισμό: χρειάζονται πρόσθετα μέτρα για εργαζόμενους κι επιχειρήσεις

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κάνει λόγο για ειδυλλιακή εικόνα που προσπαθεί να περάσει κυβέρνηση και η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.

Λήψη πρόσθετων μέτρων για τον τουρισμό ζητά η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ στην επίκαιρη ερώτηση τονίζει πως θέλουμε το 2021 να είναι μια «κερδισμένη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό καθώς αυτό επιβάλλουν οι σημερινές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, ιδιαίτερα μετά την αρνητική πορεία του 2020». Υποστηρίζει ότι «το "άνοιγμα" της τουριστικής περιόδου γίνεται με μεγάλες δυσκολίες και πολλά κενά» και τονίζει πως «η ειδυλλιακή εικόνα, που προσπαθεί επικοινωνιακά να δημιουργήσει η κυβέρνηση, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα- όπως δεν είχε και την περασμένη χρονιά».

«Τα μεγάλα προβλήματα από την πανδημία εντείνονται με τις ανεπάρκειες και τις καθυστερήσεις της κυβέρνησης. Τόσο στον υγειονομικό τομέα, όσο και στην στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων» επισημαίνει σημειώνοντας πως «είναι χαρακτηριστικές οι δυσκολίες που προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, να μας εντάξει στις "πορτοκαλί" χώρες» και τονίζει στη συνέχεια.

«Απαιτούνται, σίγουρα πρόσθετα μέτρα, όπως το να εγγυηθούμε την προστασία της υγείας των επισκεπτών και των εργαζομένων. Έλεγχος των κανόνων προστασίας στις πύλες εισόδου της χώρας, ιδιαίτερα στα βόρεια σύνορά μας. Λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό- επισιτισμό».

Τέλος, αναφέροντας ότι «τα προβλήματα στον τουρισμό αφορούν το σύνολο της κυβερνητικής δραστηριότητας», η Φώφη Γεννηματά ερωτά τον πρωθυπουργό εάν «σχεδιάζει η κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων στον τουρισμό και με ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα», καθώς και εάν «σκοπεύει η κυβέρνηση να διασφαλίσει την εικόνα ασφαλούς υγειονομικά Ελλάδας για τους επισκέπτες μας αποφεύγοντας λάθη που έγιναν το 2020 και οδήγησαν στην έξαρση της πανδημίας».

