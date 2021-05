Υγεία - Περιβάλλον

Πρόγραμμα “Ελευθερία”: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί κατ’ οίκον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύντομα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση το σχέδιο. Έχουν διασφαλιστεί εμβόλια για το σύνολο του πληθυσμού ανέφερε στη Βουλή ο Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Κινούμαστε πολύ πιο γρήγορα από τους αρχικούς σχεδιασμούς στο άνοιγμα των εμβολιαστικών ομάδων, αλλά και στα κέντρα εμβολιασμού, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, απαντώντας σε σειρά επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών στην ολομέλεια της Βουλής.



Τόνισε πως έχουν διασφαλιστεί εμβόλια για το σύνολο του πληθυσμού και προανήγγειλε ότι σε λίγες ημέρες, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να ανακοινώσει και το πώς θα γίνουν οι κατ' οίκον εμβολιασμοί. Παράλληλα διευκρίνισε ότι ισχύει η δυνατότητα της κατά προτεραιότητας εμβολιασμού των υγειονομικών που δεν το έπραξαν κατά την πρώτη φάση του εμβολιαστικού προγράμματος.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, χαρακτηριστικά ανέφερε πως σύμφωνα με τα στοιχεία της 14ης Μαϊου, είχαν εμβολιαστεί έως τότε 2.718.404 συμπολίτες τουλάχιστον με την πρώτη δόση και 1.510.905 και με τις δύο δόσεις, που σημαίνει ότι το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού ανέρχεται σε 39,87%, ενώ ποσοστό 14,38% θεωρείται πλήρως καλυμμένο εμβολιαστικά. Μέχρι σήμερα, είπε, υπάρχουν 4.025.774 επιβεβαιωμένα ραντεβού και εκτιμούμε ότι τον Ιούλιο περισσότερο από το 50% των συμπολιτών μας θα είναι πλήρως εμβολιασμένο. Χαρακτήρισε την επιχείρηση εμβολιασμού «Ελευθερία» ως ένα εθνικό εγχείρημα, το οποίο εξελίσσεται επιτυχώς και κυρίως εξελίσσεται ομαλά.

Αναφορικά με τα εμβολιαστικά κέντρα, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας είπε ότι αυτά ανέρχονται σήμερα σε 1.517 σε όλη την χώρα, όταν ο αρχικός προγραμματισμός ήταν για 1.018 κέντρα και υπολογίζαμε ότι θα κάνουμε 2 εκατ. το μήνα. Σήμερα έχουμε περισσότερους εμβολιασμούς, ειδικά το μήνα Μάιο που θα έχουν γίνει 5,6 εκατομμύρια εμβολιασμοί στη χώρα.

Ο κ. Κοντοζαμάνης τόνισε πως έχουμε διασφαλίσει ποσότητες εμβολίων για το σύνολο του πληθυσμού και δεν θα αφήσουμε κανέναν συμπολίτη μας που επιθυμεί να εμβολιαστεί, χωρίς εμβόλιο.

Απαντώντας για το ποσοστό των πολιτών που είναι άνω των 65 ετών και έχουν εμβολιαστεί, είπε ότι είναι κατά πολύ υψηλότερο του 60% και καθημερινά παρουσιάζει τάση αύξησης. Ειδικότερα, ανέφερε πως στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 85 ετών, το 63% έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, και με τα προγραμματισμένα ραντεβού το ποσοστό ανέρχεται στο 68%. Από την ηλικιακή ομάδα των 80 έως 84 ετών, το 64% έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση και με τα προγραμματισμένα ραντεβού το ποσοστό ανέρχεται στο 69%. Για τις ηλικίες 75-79, το ποσό είναι στο 73%. Στην ομάδα 70-74 ανέρχεται σε 59%.

Σχετικά με τον εμβολιασμό των υγειονομικών, ανέφερε πως ακόμα και τώρα μπορεί οποιοσδήποτε υγειονομικός να προσέλθει σε εμβολιαστικό κέντρο και να κάνει το εμβόλιο εφόσον το επιθυμεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, έχει εμβολιαστεί το 82% των γιατρών, το 63% των νοσηλευτών και το 60% των λοιπών εργαζομένων στο ΕΣΥ και αντίστοιχα στον ιδιωτικό τομέα έχει εμβολιαστεί το 88% των γιατρών, το 62% των νοσηλευτών και το 63% των λοιπών εργαζομένων σε αυτά.

Ο κ. Κοντοζαμάνης ξεκαθάρισε ότι καμιά διανομή εμβολίου δεν έχει γίνει από τη χώρα μας σε άλλη χώρα.

Ερωτηθείς σχετικά με τις καταβολές των εφημεριών των ιατρών, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε πως καμία εφημερία δεν έχει μείνει απλήρωτη, και μάλιστα πλέον πληρώνονται και πιο γρήγορα οι εφημερίες από ό, τι γινόταν σε προηγούμενες χρονιές. Ακόμα και οι υπερβάσεις του ποσοστού των εφημεριών καλύφθηκαν με νόμο και πληρώθηκαν κανονικά. Για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, παρέπεμψε στο πόρισμα της επιτροπής που εξετάζει το θέμα συνολικά για όλους τους εργαζόμενους και υπογράμμισε πως "η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της, τις υποσχέσεις της και είναι συνεπής στις όποιες ανακοινώσεις κάνει".

Ειδήσεις σήμερα:

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: τα μουσεία της Ελλάδας γιορτάζουν

Μεσανατολικό: Ρουκέτες από τον Λίβανο στο Ισραήλ

Καιρός: Ηλιοφάνεια και τοπικές μπόρες την Τρίτη