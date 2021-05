Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Μία δόση εμβολίου για όσους νόσησαν (βίντεο)

Ξεπερνά τον ένα χρόνο η ανοσία, σύμφωνα με νέα μελέτη. Προανήγγειλε νέες συστάσεις για ανοσοκατεσταλμένους και μεταμοσχευμένους.

«Ο κορονοϊός παραμένει δίπλα μας», τόνισε ξεκινώντας την ενημέρωση, για την πορεία των εμβολιασμών, παρουσία δημοσιογράφων, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, συμπληρώνοντας πως «η πανδημία είναι ένα μεγάλο σχολείο και είμαστε όλοι μαθητές».

Αναφέρθηκε σε μελέτη που έγινε σε επαγγελματίες υγείας που είχαν μολυνθεί και στη συνέχεια εμβολιάστηκαν, λέγοντας ότι τα αντισώματα παραμένουν έως και 13 μήνες και μειώνουν τον κίνδυνο επαναλοίμωξης.

Επεσήμανε ότι καλύπτονται από τα αντισώματα και μεταλλάξεις του ιού, κυρίως του βρετανικού στελέχους και σε κάποιο βαθμό του νοτιοαφρικανικού.

Γενικότερα, η κυρία Θεοδωρίδου μίλησε για ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Κατακόρυφη αύξηση αντισωμάτων έδειξε και μελέτη στην Ελλάδα, είπε.

Σημείωσε ότι για όσους έχουν νοσήσει, η σύσταση είναι να κάνουν μία δόση εμβολίου, που παίζει τον ρόλο επαναληπτικής δόσης.

Για τις μεταλλάξεις, είπε πως οι εταιρείες έχουν ήδη μεριμνήσει για την παρασκευή εμβολίων “2ης γενιάς”.

Παράλληλα, προανήγγειλε νέες συστάσεις για την προστασία των ανοσοκατεσταλμένων και των μεταμοσχευμένων, καθώς ενδέχεται να χρειαστούν συμπληρωματική δόση. Αναφέρθηκε μάλιστα σε μελέτη που έδειξε ότι μόλις το 46% των ατόμων είχαν ικανοποιητική προστασία.