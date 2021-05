Life

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο τραυματίστηκε στα γυρίσματα της νέας του ταινίας

Ο διάσημος ηθοποιός θα αναγκαστεί να μπει στο χειρουργείο μετά το ατύχημα στα γυρίσματα της ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon».

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο υπέφερε από ένα «βασανιστικό» πόνο που υπέστη όταν τραυμάτισε το πόδι του, ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μάρτιν Σκορτσέζε «Killers of the Flower Moon». Ο 77χρονος ηθοποιός είπε στον ιστότοπο IndieWire ότι το ατύχημα ήταν «απροσδόκητο» αλλά «διαχειρίσιμο» πριν από το Tribeca Film Festival, το ετήσιο φεστιβάλ ταινιών που πραγματοποιείται κάθε άνοιξη στη Νέα Υόρκη.

«Είχα ρήξη στον τένοντα του τετρακέφαλου», εξήγησε ο ηθοποιός. «Πάτησα πάνω σε κάτι, γλίστρησα και έπεσα. Ο πόνος ήταν βασανιστικός και τώρα πρέπει να εγχειριστώ. Αυτά συμβαίνουν, ειδικά όταν μεγαλώνεις. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για απρόσμενα ατυχήματα. Και ευτυχώς, είναι κάτι που διορθώνεται». Ο Ντε Νίρο εξήγησε ότι ο ρόλος στην καινούργια του ταινία δεν απαιτεί πολλή σωματική κίνηση, οπότε το γύρισμα συνεχίστηκε κανονικά.

Ο ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: «Ο ρόλος που ενσαρκώνω στο "Killers of the Flower Moon", δεν απαιτεί πολλές μετακινήσεις. Δεν κινούμαι πολύ, θεέ μου. Έτσι θα τα καταφέρουμε. Απλώς πρέπει να ολοκληρώσω τα γυρίσματα προσπαθώντας να το έχω σε μια συγκεκριμένη θέση για να επουλωθεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός του Ντε Νίρο συνέβη στην Οκλαχόμα, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, όπου ζήτησε ιατρική βοήθεια. Πηγή του ΤΜZ ανέφερε ότι: Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε ήδη προγραμματίσει να πάει στη Νέα Υόρκη καθώς «σχεδίαζε να πάρει μερικές εβδομάδες άδεια από την παραγωγή». Για το λόγο αυτό, τα γυρίσματα δεν αναβλήθηκαν.

Το «Killers of the Flower Moon», είναι σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορσέζε με τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Τζέσι Πλίμονς και Λίλι Γκλάντστοουν, με προϋπολογισμό άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι η ένατη φορά που ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο συνεργάζεται με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Η πιο πρόσφατη ταινία και μάλιστα κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ ήταν «Ο Ιρλανδός».

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Ντέιβιντ Γκραν, παρουσιάζει την αληθινή ιστορία ενός κτηνοτρόφου και εκβιαστή κατά τη δεκαετία του 1920 στην Οκλαχόμα. Η ανακάλυψη τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου στο έδαφός της, την μεταμορφώνει σε ένα από τα πιο πλούσια μέρη της Αμερικής. Και είναι η ίδια περίοδος που μέλη της Ινδιάνικης φυλής Osage Nation, που παραδοσιακά ζούσε στην περιοχή, αρχίζουν να δολοφονούνται το ένα μετά το άλλο.

