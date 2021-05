Life

Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε καθημερινά; Η ιδανική ποσότητα.. με ιατρική προσέγγιση!

Το Ινστιτούτο Ιατρικής υπολόγισε την επαρκή κατανάλωση για άντρες και για γυναίκες

Το νερό είναι πηγή ζωής, αποτελεί κύριο συστατικό μας, είναι αναγκαίο για τον οργανισμό μας και την επιβίωσή μας.Το νερό συμμετέχει σε πολλές και σημαντικές διεργασίες του οργανισμού. Μεταφέρει στους ιστούς τα θρεπτικά συστατικά που λαμβάνουμε από τα τρόφιμα και απομακρύνει τις άχρηστες ουσίες και τις τοξίνες. Βοηθά ,επίσης, στην πέψη της τροφής και συντελεί στη διατήρηση της φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώματος. Προστατεύει τα όργανά και βοηθάει στο μεταβολισμό και στην απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Επιπλέον, μειώνει την αρτηριακή πίεση, λιπαίνει τις αρθρώσεις και συμμετέχει σε διάφορες μεταβολικές αντιδράσεις.

Πίνουμε όμως αρκετό νερό;

Ποια είναι η πρέπουσα ποσότητα για τον κάθε άνθρωπο και τις ανάγκες του; Πολλές φορές μέσα στη μέρα ξεχνάμε να πιούμε νερό και έτσι δεν ενυδατωνόμαστε σωστά, ή το αντικαθιστούμε με άλλα υγρά όπως καφέ, χυμούς, αναψυκτικά.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες, όμως, σχετικά με το πόσο νερό πρέπει να πίνουμε καθημερινά. Άλλοι λένε 8 ποτήρια, ενώ άλλοι 2 λίτρα. Βεβαίως, δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ανάγκες για νερό στον οργανισμό μας και αυτό είναι λογικό, καθώς εξαρτάται άμεσα από το ύψος και το βάρος του κάθε ανθρώπου. Το Ινστιτούτο Ιατρικής υπολόγισε πως η επαρκής κατανάλωση για τους άντρες είναι γύρω στα 3 λίτρα την ημέρα, ενώ για τις γυναίκες είναι περίπου 2,2 λίτρα την ημέρα.

