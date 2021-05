Κοινωνία

Ταξί: Αύξηση επιβατών ζητούν οι αυτοκινητιστές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Προεδρείο της ΠΟΕΙΑΤΑ και του ΣΑΤΑ είχε συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των αυτοκινητιστών ταξί απασχόλησαν τη συνάντηση που είχαν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς, με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ) και του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Ο Υφυπουργός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των αυτοκινητιστών ότι θα τεθεί εκ νέου το αίτημα προς την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού (COVID -19), να αυξηθεί ο αριθμός των επιβατών στα ταξί σε τρεις επιβάτες εκτός από τον οδηγό, από δύο επιβάτες που είναι σήμερα. Ομοίως, για τα 9θέσια (ΕΔΧ - Ειδικής Μίσθωσης), να αυξηθεί ο αριθμός των επιβατών σε τέσσερις εκτός από τον οδηγό, από δύο επιβάτες, σήμερα.

Σχετικά με το αίτημα των αυτοκινητιστών να δίδεται η δυνατότητα στους κατόχους Ε.Δ.Χ. να ταξινομούν σε αντικατάσταση οχημάτων, αυτοκίνητα έως 9 θέσεων με ταμειακή μηχανή και ταξίμετρο, η πλευρά του Υπουργείου επεξεργάζεται νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημα επιλύοντας ζητήματα όπως ο αριθμός των ταξί ανά περιφέρεια, η διαδικασία ταξινόμησης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων και ο τρόπος χορήγησης.

Επιπλέον, το Υπουργείο προτίθεται να ανταποκριθεί στο αίτημα του κλάδου για έλεγχο των ειδικών αδειών και σχετικά, σχεδιάζει να προχωρήσει σε επανεξέταση των ειδικών αδειών ταξί, ώστε να ελεγχθεί η πιθανότητα κάποιες άδειες να έχουν δοθεί παράνομα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – ΕΚΠΑ: τι ισχύει για την “Αθηναϊκή Μετάλλαξη”

Τουρισμός: νέα μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους

ΑΝΤ1 - Ζέτα Μακρυπούλια: Ανανέωση της συνεργασίας τους