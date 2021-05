Life

“The 2night Show”: Ο Θανάσης Κουρλαμπάς για τις “Άγριες Μέλισσες” και τον “Κλεομένη” (βίντεο)

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για τη μετάβασή του από το δράμα και τις «Άγριες Μέλισσες» στην κωμωδία και αποκάλυψε πώς επιτεύχθηκε αυτό.

Στην παρέα της εκπομπής «The 2Night Show» βρέθηκε, το βράδυ της Τρίτης, ο Θανάσης Κουρλαμπάς.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για τη μετάβασή του από το δράμα και τις «Άγριες Μέλισσες» στην κωμωδία και το «Χαιρέτα Μου Τον Πλάτανο» και αποκάλυψε πώς επιτεύχθηκε αυτό.

"Όταν έκανα την πρώτη επαφή για τις "Μέλισσες" και έμαθα για το ρόλο έπαθα πλάκα, ήθελα πάρα πολύ αυτό το ρόλο. Ήταν μια συνάντηση με έναν ρόλο που κάτι μου έκανε, μου άναψε μια σπίθα και την έκανα οδηγό μου" τόνισε ο ηθοποιός.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην εφηβική του ηλικία, στον θάνατο του πατέρα του και στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός. Τέλος, αποκάλυψε πώς βίωσε την καραντίνα με την οικογένειά του.

