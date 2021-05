Κόσμος

Κυκλώνας στην Ινδία: Νεκροί και αγνοούμενοι από βύθιση πλοίου (εικόνες)

Εργαζόμενοι που πήγαιναν στη δουλειά τους επέβαιναν στο πλοίο που βυθίστηκε. Επί τόπου τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το πέρασμα του κυκλώνα Τοκάτε από τη δυτική Ινδία χθες Τρίτη, ενώ πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας εξακολουθούν να αναζητούν στα ανοικτά του Μουμπάι 77 ανθρώπους που αγνοούνται μετά τη βύθιση του πλοίου στο οποίο επέβαιναν.

Το πλοίο μετέφερε 261 εργαζόμενους από την πετρελαιοπηγή Bombay High στα ανοικτά του Μουμπάι, όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες υπεράκτιες πετρελαϊκές πλατφόρμες της Ινδίας, και βυθίστηκε εν μέρει τη Δευτέρα.

Συνολικά 184 άνθρωποι έχουν διασωθεί από το πλοίο P305 “υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες”, όπως διευκρίνισε το Πολεμικό Ναυτικό στο Twitter. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τρία πλοία και ένα αεροσκάφος να εξακολουθούν να αναζητούν τυχόν επιζώντες.

Εξάλλου ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού κατάφεραν να διασώσουν 137 ανθρώπους που επέβαιναν σε άλλο πλοίο στην περιοχή.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αναμένεται να πετάξει πάνω από τις περιοχές που επλήγησαν από τον κυκλώνα στο κρατίδιο Γκουτζαράτ, γενέτειρά του.

Ο κυκλώνας Τοκάτε, που ανάγκασε περισσότερους από 200.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, έπληξε τη Δευτέρα το κρατίδιο Γκουτζαράτ με ριπές ανέμου που έφταναν τα 185 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με την ινδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Επτά νέοι νεκροί εντοπίστηκαν, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμό των θυμάτων να φτάσει τους 33. Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν από την κατάρρευση τοίχων ή σπιτιών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κυβέρνησης του Γκουτζαράτ, τον Βιτζάι Ρουπάνι. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένα παιδί το οποίο καταπλακώθηκε από τοίχο που κατέρρευσε, μια έφηβη που σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω της μια σκεπή και μια 80χρονη γυναίκα η οποία σκοτώθηκε από την πτώση στύλου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο Γκουτζαράτ περισσότερα από 16.500 σπίτια υπέστησαν ζημιές, 40.000 δέντρα ξεριζώθηκαν και σχεδόν 6.000 χωριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Παράλληλα υπήρξαν καταστροφές στις καλλιέργειες της περιοχής.

Από την τροπική καταιγίδα, την πιο ισχυρή που έχει πλήξει την περιοχή εδώ και δεκαετίες, αναφέρθηκαν θύματα στα κρατίδια Κεράλα, Γκόα, Μαχαράστρα και Γκουτζαράτ.

Εξάλλου ο κυκλώνας αύξησε την πίεση στις ινδικές αρχές την ώρα που είναι αντιμέτωπες με τη ραγδαία άνοδο των κρουσμάτων και των θανάτων λόγω covid-19, όπως και με ελλείψεις σε οξυγόνο και κλίνες στα νοσοκομεία.

Η Ινδία, με 1,3 δισεκατομμύριο κατοίκους, κατέγραψε το προηγούμενο 24ωρο ρεκόρ 4.529 θανάτων από covid-19 και 267.334 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 283.248 και των μολύνσεων σε 25,5 εκατομμύρια.

Το Γκουτζαράτ, το οποίο επισήμως έχει καταγράψει 9.000 θανάτους λόγω του κορονοϊού, ανέστειλε για δύο ημέρες την εκστρατεία εμβολιασμού, ενώ το Μουμπάι, πρωτεύουσα του κρατιδίου Μαχαράστρα, έπραξε το ίδιο για μία ημέρα.

Σύμφωνα με ειδικούς, στην Αραβική Θάλασσα παρατηρούνται ολοένα και περισσότεροι ισχυροί κυκλώνες σε σχέση με το παρελθόν λόγω της κλιματικής αλλαγής.

“Η Αραβική Θάλασσα είναι μία από τις λεκάνες που θερμαίνονται πιο γρήγορα μεταξύ των ωκεανών παγκοσμίως”, δήλωσε ο Ρόξι Μάθιου Κολ του ινδικού ινστιτούτου τροπικής μετεωρολογίας.