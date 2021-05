Life

Το “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here - The castle edition” έρχεται στον ΑΝΤ1

Ποιοι διάσημοι Έλληνες ετοιμάζονται για μία εμπειρία που θα τους μείνει αξέχαστη; Ποιοι θα αντέξουν να επιβιώσουν σε σκληρές συνθήκες, αποκομμένοι από τη σύγχρονη ζωή;

Το παγκόσμιο φαινόμενο «I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!» είναι εδώ!

O ANT1 θα παρουσιάσει το βραβευμένο τηλεοπτικό format «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here - The castle edition» το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην ελληνική εκδοχή του «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here - The castle edition», μια ομάδα διασήμων θα ζήσει την περιπέτεια πίσω από τα τεράστια τείχη ενός εντυπωσιακού μεσαιωνικού, κατεστραμμένου κάστρου στην Πολωνία. Οι παίκτες θα δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις και οριακές καταστάσεις. Θα έρθουν αντιμέτωποι με τους φόβους τους μέσα από τρομακτικές δοκιμασίες, με σκοπό να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση.

Το «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here - The castle edition» του ΑΝΤ1 θα είναι η πρώτη castle εκδοχή στην Ανατολική Ευρώπη και μια παραγωγή της Silverline Media Productions.

O Maarten Meijs, Πρόεδρος της Global Entertainment ITV Studios, δήλωσε: «Η castle εκδοχή του “I’m A Celebrity” στην Ουαλία ήταν το μεγαλύτερο πρόγραμμα του 2020, καταγράφοντας τεράστια ποσοστά τηλεθέασης ως η πρώτη παρουσίαση που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη διεθνή μας ομάδα, καθώς και για τους πελάτες μας. Ως επακόλουθο αυτής της επιτυχίας, βρήκαμε μια εναλλακτική τοποθεσία στην Πολωνία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα χρησιμοποιήσει το κάστρο μας εκεί».

H Στέλλα Λίτου, Γενική Διευθύντρια του ΑΝΤ1 ΤV, δήλωσε: «Ο ΑΝΤ1 είναι το σπίτι των μεγαλύτερων ψυχαγωγικών format και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το “I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!”. Η εξαιρετική μας ομάδα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ανυπομονεί να συστήσει την πρώτη σεζόν του που θα θέσει νέα όρια στην prime time ψυχαγωγία για όλη την αγορά, με στόχο να κάνουμε το “I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!” το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό brand για τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας».

Το «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here - The castle edition» έρχεται στον ΑΝΤ1 και θα είναι η πιο τρομακτική περιπέτεια ζωής!

