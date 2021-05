Life

12 σημάδια που δείχνουν... χωρισμό!

Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες συμπεριφορές που φανερώνουν οτι ο σύντροφος σου θέλει να... δραπετεύσει.

Αναρωτιέσαι τι συμβαίνει στη σχέση σου; Φοβάσαι μήπως κάτι δεν πάει καλά; Αναρωτιέσαι αν ο σύντροφός σου θέλει να συνεχίσετε ή αν έχει στο νου του τον χωρισμό;

Δε σου λέει πράγματα για την καθημερινότητά του

Ο σύντροφος σου δείχνει απόμακρος. Όταν τον ρωτάς πώς ήταν η μέρα του, σου απαντάει με αοριστίες, χωρίς να σου λέει λεπτομέρειες. Αισθάνεσαι ότι είστε ζευγάρι και έχετε μία ζωή μαζί, αλλά ο άλλος έχει απομακρυνθεί.

Αποφεύγει να κάνετε σχέδια για το μέλλον

Τον ρωτάς για τις επόμενες διακοπές σας και αποφεύγει να σου απαντήσει. Τον ρωτάς τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο και ξεφεύγει με αοριστίες.

Ξαφνικά αργεί να απαντήσει

Ενώ στην αρχή απαντούσε άμεσα στα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σου, τώρα αργεί πολύ να απαντήσει- και μάλιστα χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Πρόκειται για έναν νέο τρόπο επικοινωνίας, αδιάφορο και απόμακρο. Μερικές φορές μάλιστα μπορεί να μην μπει καν στον κόπο να σου απαντήσει.

