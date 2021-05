Αθλητικά

Γκουαρντιόλα: “καμπανάκια” πριν από τον τελικό του Champions League

Ο Ισπανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, εμφανίστηκε προβληματισμένος από την εικόνα της ομάδας του, που έχασε από την Μπράιτον, αν και προηγήθηκε με 2-0.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, δήλωσε ότι η ομάδα του θα πρέπει να βελτιωθεί ενόψει του τελικού του Champions League με την Τσέλσι (29/5), ύστερα από την χθεσινή ήττα 3-2 από την Μπράιτον.

Η Μπράιτον σκόραρε τρεις φορές στο β΄ μέρος και ανέτρεψε το εις βάρος 0-2, για να νικήσει τη Σίτι, η οποία είχε «χάσει» νωρίς (10΄) τον Κανσέλο με κόκκινη κάρτα.

Οι «σίτιζενς» θα πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου του πρωταθλήματος μετά τον αγώνα της Κυριακής με την Έβερτον, προτού αντιμετωπίσουν την Τσέλσι στις 29 Μαΐου στο Πόρτο.

«Έντεκα εναντίον 11 εναντίον της Μπράιτον είναι σκληρό, 11 έναντι 10 είναι δύσκολο, οπότε πρέπει να βελτιωθούμε για τον τελικό» δήλωσε ο Γκουαρντιόλα σε δημοσιογράφους.

«Δυστυχώς, μετά το 2-0 δεχθήκαμε ένα γκολ τόσο γρήγορα. Ήμασταν πιο κουρασμένοι και δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα όσο το δυνατόν περισσότερο, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και δυστυχώς χάσαμε το παιχνίδι. Την Κυριακή, με τους φιλάθλους μας, θα πανηγυρίσουμε το τρόπαιο της Premier League και μετά θα πάμε για τον τελικό του Champions League. Ανησυχώ γιατί αυτός είναι ο τελικός του Champions League, γιατί ο αντίπαλος είναι τόσο σκληρός», συνέχισε ο Ισπανός τεχνικός.

Ο Γκουαρντιόλα είπε ότι ο Γκουντογκάν αντικαταστάθηκε στο β΄ μέρος για λόγους προφύλαξης. «Οι γιατροί είναι αρκετά αισιόδοξοι, δεν ήθελα να ρισκάρω» πρόσθεσε.

