Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι: “Πρόβα” τελικού Champions League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Τσέλσι ανέβαλε τη “στέψη” της Μάντσεστερ Σίτι και της έστειλε... μήνυμα εν όψει του τελικού.

Δεύτερο... μήνυμα στη Μάντσεστερ Σίτι εν όψει του τελικού του Champions League, έστειλε η Τσέλσι.

Μετά τη νίκη (1-0) του περασμένου μήνα στον ημιτελικό του Κυπέλλου, οι Λονδρέζοι επικράτησαν ξανά της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα με 2-1, αυτή τη φορά μέσα στο “Έτιχαντ”, αναβάλλοντας τη “στέψη” των “πολιτών” ως πρωταθλητών της Premier League.

Οι γηπεδούχοι, που με νίκη κατακτούσαν και μαθηματικά τον τίτλο, προηγήθηκαν στο 44΄ με τον Στέρλινγκ και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου κέρδισαν πέναλτι, όμως η “α λα Πανένκα” εκτέλεση του Αγκουέρο βρήκε σε ετοιμότητα τον Μεντί.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι “μπλε” ήταν πολύ ανώτεροι, ισοφάρισαν με τον Ζιγιέχ στο 63΄ και έχασαν αρκετές ευκαιρίες, πριν έρθει ο Μάρκος Αλόνσο στις καθυστερήσεις να ολοκληρώσει τη μεγάλη ανατροπή.

Η Τσέλσι με την αποψινή νίκη της ανέβηκε στην 3η θέση της κατάταξης, ξεπερνώντας τη Λέστερ, και είναι κοντά στο να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο επόμενο Champions League, χωρίς να εξαρτάται από το αποτέλεσμα του τελικού.

Η Σίτι θα πρέπει να περιμένει ένα “στραβοπάτημα” της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα συνεχόμενα παιχνίδια που έχει να δώσει ή μία νίκη επί της Νιούκαστλ την επόμενη Παρασκευή, προκειμένου να πανηγυρίσει και μαθηματικά τον τίτλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Στόχος η απρόσκοπτη μετακίνηση ταξιδιωτών το καλοκαίρι

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Παράταση για τις αιτήσεις

Μέρκελ: Καλοκαιρινές διακοπές για όλους, εμβολιασμένους και μη