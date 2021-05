Αθλητικά

Champions League: η Τσέλσι στον τελικό

Αγγλική υπόθεση ειναι φέτος ο τίτλος, μετά την πρόκριση της Τσέλσι με την νίκη της επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Τσέλσι θριάμβευσε επί της Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με 2-0 στο "Στάμφορντ Μπριτζ", στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League κι έκλεισε θέση για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Μαΐου στο "Ατατούρκ" της Κωνσταντινούπολης, απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ένας καθαρά "αγγλικός" τελικός, για τρίτη φορά στην Ιστορία του Champions League, μετά το 2008 (Μόσχα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι) και το 2019 (Μαδρίτη, Λίβερπουλ-Τότεναμ), με την ομάδα του Τόμας Τούχελ να επιστρέφει για τρίτη φορά στο καταληκτικό ματς της διοργάνωσης, 9 χρόνια μετά το θρίαμβό της επί της Μπάγερν Μονάχου (2012) στην "Αλιάνζ Αρίνα" του Μονάχου.

Η Τσέλσι ήταν εξαιρετική και στη ρεβάνς, με τον Τούχελ να επεκτείνει ακόμη περισσότερο το αήττητο σερί του κόντρα στη Ρεάλ του Ζιντάν (2 νίκες, 4 ισοπαλίες) και να παίρνει κι ο ίδιος θέση στον τελικό, για δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά την περσινή παρουσία του με την Παρί Σεν Ζερμέν στο "Ντα Λουζ" ενάντια στην Μπάγερν.

Οι "μπλε" ήταν απολαυστικοί στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, κι αφού είδαν τον Μεντί να σταματάει δύο φορές στα πρώτα λεπτά τον Μπενζεμά με απίστευτες επεμβάσεις, πήραν "κεφάλι" στο σκορ με τον Βέρνερ στο 28΄ και την κεφαλιά του σε... κενή εστία, έπειτα από το αρχικό πλασέ του Χάβερτς, που χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Κουρτουά.

Οι Λονδρέζοι έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες με τον Χάβερτς (νέο δοκάρι στο 59΄), τον Μάουντ και τον Πούλισικ. Στο 85΄, ωστόσο, "καθάρισαν" τη νίκη και την πρόκριση στο μεγάλο τελικό, με το πλασέ του Μάουντ, έπειτα από εξαιρετικό γύρισμα του Πούλισικ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των δεύτερων ημιτελικών του Champions League, έχουν ως εξής:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Αγγλία) - Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία): 2-0 (11΄, 63΄ Μαχρέζ)

ΤΣΕΛΣΙ (Αγγλία) - Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία): 2-0 (28΄ Βέρνερ, 85΄ Μάουντ)





