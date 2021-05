Πολιτισμός

Η Σακελλαροπούλου σε εκδήλωση για τον Διονύσιο Σολωμό

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν στον Εθνικό Κήπο στην Αθήνα, ο Όμιλος Unesco Ζακύνθου και ο Δήμος Ζακυνθίων.

O Διονύσιος Σολωμός, έχοντας «πάντ' ανοιχτά, πάντ' άγρυπνα τα μάτια της ψυχής του», μετουσίωσε σε λαγαρή, δημοτική γλώσσα, το εθνικό ιδεώδες, τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τον χαιρετισμό της σε δράση, που συνδιοργάνωσαν στον Εθνικό Κήπο στην Αθήνα, ο Όμιλος Unesco Ζακύνθου και ο Δήμος Ζακυνθίων, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και την επέτειο της Επανένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα.

Η δράση με τίτλο «Διαβάζοντας Σολωμό από τον λόφο του Στράνη στον Εθνικό Κήπο: «Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη» τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco και πραγματοποιήθηκε στον χώρο που περιβάλλει την προτομή του Διονυσίου Σολωμού στον Εθνικό Κήπο.

Κατά τον χαιρετισμό της, η κ. Σακελλαροπούλου, εξέφρασε χαρά και συγκίνηση για τη συμμετοχή της στην εν λόγω εκδήλωση, μπροστά στην προτομή του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού, παραμονές της επετείου της ενσωμάτωσης της Επτανήσου στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε «Τον φαντάζομαι, νεότατο, να γράφει πυρετωδώς τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν στον λόφο Στράνη της Ζακύνθου, ενώ ο αντίλαλος από τα κανόνια στην απέναντι ακτή ζωντάνευε στα μάτια του το δράμα του αγώνα των Μεσολογγιτών. Και να μετατρέπει τη θύελλα των συναισθημάτων του στον μοναδικό διάλογο φωτός και σκότους, τραγικότητας και γαλήνης, που χαρακτηρίζει την ποίησή του».

Συνεχάρη, επίσης, τους διοργανωτές «για την ωραία ιδέα να τιμήσουμε και εμείς εδώ, στην Αθήνα, τον ποιητή, που σε όλο το έργο του υποστήριξε και υπερασπίστηκε το υψηλό ιδανικό της εθνικής, ηθικής και πνευματικής ελευθερίας ως το υπέρτατο αγαθό που νοηματοδοτεί τη ζωή και κατανικά τον θάνατο. Τον ποιητή, που έχοντας «πάντ' ανοιχτά, πάντ' άγρυπνα τα μάτια της ψυχής του», μετουσίωσε σε λαγαρή, δημοτική γλώσσα, το εθνικό ιδεώδες».

