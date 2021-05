Υγεία - Περιβάλλον

AstraZeneca - Θρομβώσεις στην Κρήτη: H απάντηση Κικίλια

Τι απάντησε ο υπουργός Υγείας στα περί προβληματικής παρτίδας εμβολίων AstraZeneca.

Προβληματισμό προκαλούν τα τρία περιστατικά θρομβώσεων στην Κρήτη, μετά από εμβολιασμό με AstraZeneca, τα οποία συμπίπτον τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά ενω οι ειδικοί αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά...

Κατά την ενημέρωση για τον κορονοϊό, ο Βασίλης Κικίλιας ερωτήθηκε σχετικά με τα τρία περιστατικά και απέρριψε τη θεωρία της προβληματικής παρτίδας

«Έχουμε αποφασίσει ότι όλα τα θέματα που μπαίνουν στο πλαίσιο της πανδημίας και των εμβολιασμών απαντώνται με γνώμονα την ασφάλεια. Υπάρχει ένα τεράστιο όφελος του εμβολιασμού που δεν μπορεί να αναιρεθεί, όμως η ασφάλεια μπαίνει πάνω από όλα. Τα περιστατικά ερευνώνται από τους ειδικούς» είπε ο υπουργός Υγείας, λέγοντας πως συντάσσεται κίτρινη κάρτα και ακολουθούνται τα πρωτόκολλα.

Σε κάθε περίπτωση τόνισε πως δεν γίνεται να απαντήσει στην παρούσα φάση αναφορικά με τα σενάρια για προβληματική παρτίδα εμβολίων και υπογράμμισε πως όλα τα περιστατικά είναι υπό διερεύνηση.

