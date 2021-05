Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: υποχρέωση μας ο εμβολιασμός (βίντεο)

Τι είπε για την αύξηση κρουσμάτων στις τελευταίες εφημερίες, τους αρνητές του εμβολίου και τα φαινόμενα χαλάρωσης στην τήρηση των μέτρων.

«Είναι υποχρέωση του κάθε γιατρού, προσωπική και επιστημονική, να εμβολιάζεται έναντι του κορονοϊού», είπε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όσων συγκροτούν τις ομάδες της ΕΜΑΚ.

Όπως σημείωσε, «ως τον Σεπτέμβριο που θα γίνει η όποια συζήτηση, θα έχουμε εμβολιαστεί όλοι οι γιατροί», λέγοντας ακόμη ότι οι γιατροί δεν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες, όπως ισχύει για τα στελέχη της ΕΜΑΚ που δεν θα εμβολιαστούν.

Η κ. Παγώνη εξέφρασε την δυσφορία της για τα φαινόμενα συνωστισμού και την μη χρήση μάσκας από πολλούς πολίτες, λέγοντας ότι «έχουμε ένα ιικό φορτίο που αυξάνεται πάλι σε πολλές πόλεις, όπως σε περιοχές στην Κρήτη».

«Από τις τελευταίες εφημερίες, βλέπουμε αύξηση των περιστατικών που έρχονται στα νοσοκομεία. Εάν δεν προσέξουμε θα γυρίσουμε στην ίδια κατάσταση. Εμείς οι υγειονομικοί, εάν υπάρξει πάλι τέτοια πίεση, δεν θα τα βγάλουμε πέρα», συμπλήρωσε η κ. Παγώνη.

Αναφερόμενη στα εμβόλια είπε ότι «η πρώτη δόση καλύπτει τον άνθρωπο, μετά από 8-10 ημέρες, κατά 45%-50%. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να συνεχίσουν να φορούν την μάσκα τους και να τηρούν τα μέτρα».

«Εμείς δεν λέμε τις προσωπικές μας απόψεις, αλλά τις επιστημονικές. Εμείς λέμε για τις επιπλοκές του ιού», είπε η κ. Παγώνη αναφερόμενη στους αρνητές του κορονοϊού και του εμβολίου.

