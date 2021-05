Κόσμος

Γάζα: Νέα διπλωματική μάχη για να σταματήσει η τραγωδία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και οι επιδρομές με θύματα εκατοντάδες άμαχους Παλαιστίνιους. Οι διπλωμάτες βγάζουν «μεγαλύτερα όπλα».

Οδεύουμε άραγε προς μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα; Η διπλωματία δραστηριοποιείται σήμερα επί του πεδίου και στο παρασκήνιο για να επιχειρήσει να βάλει ένα τέλος στη φονική στρατιωτική κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στη λωρίδα της Γάζας, έπειτα από μια νέα νύκτα βομβαρδισμών.

Μετά την έκκληση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν υπέρ μιας άμεσης «αποκλιμάκωσης» των συγκρούσεων που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 239 ανθρώπους μέσα σε δέκα ημέρες, στην πλειονότητά τους Παλαιστινίων, και την αποτυχία μιας απόφασης που προτάθηκε από τη Γαλλία στον ΟΗΕ και την οποία μπλόκαρε η Ουάσινγκτον, σήμερα είναι η σειρά της Γερμανίας να πάρει την πρωτοβουλία.

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας θα έχει μέσα στην ημέρα στο Ισραήλ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη συνομιλίες με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής του Μαχμούντ Αμπάς, όμως όχι απ' ευθείας με τη Χαμάς, η οποία έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Εξ ου επίσης οι εντατικές συνομιλίες με την Αίγυπτο, χώρα που συνορεύει με το Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας, ένα Παλαιστινιακό Έδαφος με δύο εκατομμύρια κατοίκους που τελεί εδώ και 15 χρόνια υπό ισραηλινό αποκλεισμό, για να ξαναθέσει σε τροχιά μια εύθραυστη εκεχειρία που χρονολογείται εδώ και μερικά χρόνια ανάμεσα στη Χαμάς και το εβραϊκό κράτος, αλλά κατέρρευσε την περασμένη εβδομάδα.

Αυτός ο κύκλος των βιαιοτήτων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γάζα ξεκίνησε αφού η Χαμάς εκτόξευσε στις 10 Μαΐου ρουκέτες προς το εβραϊκό κράτος σε αλληλεγγύη με τις εκατοντάδες των Παλαιστινίων που είχαν τραυματισθεί σε συγκρούσεις με την ισραηλινή αστυνομία στην πλατεία των Τζαμιών, τον τρίτο ιερό τόπο της Ιερουσαλήμ, στον παλαιστινιακό τομέα της πόλης ο οποίος βρίσκεται εδώ και πάνω από 50 χρόνια υπό ισραηλινή κατοχή, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν επιχείρηση έξωσης Παλαιστινίων από τα σπίτια τους, ώστε να επικοίσουν Ισραηλινοι.

Το Ισραήλ «επωφελήθηκε» από την κατάσταση, δήλωσε χθες, Τετάρτη, ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, για να «μειώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες» της Χαμάς. Εδώ και δέκα ημέρες, ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ντόπιος πληθυσμός ζει μέρα - νύχτα κάτω από τις βροντές του πολέμου, σύμφωνα με ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται επιτόπου.

Οικογένεια αποδεκατίσθηκε

Την περασμένη νύκτα, ισραηλινά καταδιωκτικά αεροπλάνα έπληξαν τις κατοικίες τουλάχιστον έξι ηγετών της Χαμάς, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ενώ οι σειρήνες συναγερμού ηχούσαν στο νότιο Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καθώς η δεύτερη ένοπλη οργάνωση στη Γάζα, ο Ισλαμικός Τζιχάντ, ανέλαβε την ευθύνη για νέες εκτοξεύσεις ρουκετών.

Λίγο νωρίτερα, μια παλαιστινιακή οικογένεια αποδεκατίσθηκε στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ (κεντρική Λωρίδα της Γάζας). Ο Ιγιάντ Σαλέχα, σε αναπηρικό αμαξίδιο, η Αμάνι, η έγκυος γυναίκα του, και η Ναγάμ, η τρίχρονη κόρη τους, έχασαν τη ζωή τους χθες, Τετάρτη, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Μα τι έκανε ο αδελφός μου; Ήταν ανάπηρος, ζούσε σε αναπηρική καρέκλα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όμαρ Σαλέχα, υποστηρίζοντας ότι ο αδελφός του, ο οποίος κινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο από την ηλικία των 14 ετών, δεν ήταν ένας μαχητής. «Τι έκανε η κόρη του; Και η γυναίκα του;».

Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού εκτιμά ότι «οι πληθυσμοί στη Γάζα και το Ισραήλ έχουν επείγουσα ανάγκη μιας ανάπαυλας» και προσθέτει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι ενημέρωσε το Ισραήλ και τη Χαμάς ότι από σήμερα το προσωπικό του «θα μετακινείται για να ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες. Τα δύο μέρη έχουν ξεκάθαρη ευθύνη να διευκολύνουν τέτοιες κινήσεις».

Από την αρχή των συγκρούσεων, τουλάχιστον 227 Παλαιστίνιοι, περιλαμβανομένων περίπου 60 παιδιών και μαχητών της Χαμάς, σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα, ενώ 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ισραήλ από πυρά προερχόμενα από τη Γάζα, καθώς τα παλαιστινιακά κινήματα στο έδαφος αυτό εκτόξευσαν περισσότερες από 4.000 ρουκέτες προς την ισραηλινή επικράτεια.

Οι ρουκέτες εκτοξεύονταν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχουν εκτοξευθεί ποτέ εναντίον του εβραϊκού κράτους, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος διαθέτει πάντως μια αντιπυραυλική άμυνα που επέτρεψε, όπως αναφέρει, να αναχαιτισθεί περίπου το 90% των ρουκετών.

«Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στον ισραηλινό πρωθυπουργό πως περιμένει σήμερα μια σημαντική αποκλιμάκωση προς μια κατάπαυση του πυρός», ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο αναφορικά με μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες έκαναν λόγο για μια «διακριτική» διπλωματία, αρνήθηκαν να υποστηρίξουν ένα γαλλικό σχέδιο για έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η οποία να απευθύνει έκκληση για κατάπαυση των εχθροπραξιών.

«Η κατάλληλη στιγμή»

Χθες, Τετάρτη, ένα ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε πως η χώρα του μελετά την «κατάλληλη στιγμή για μια κατάπαυση του πυρός» και διευκρίνισε ότι ο στρατός είναι έτοιμος για ακόμη «πολλές ημέρες» συγκρούσεων.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ακριβώς το εξής: να μειώσουμε τις δυνατότητές τους, τα τρομοκρατικά μέσα τους και να μειώσουμε την αποφασιστικότητά τους», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προσθέτοντας πως είναι «αποφασισμένος να συνεχίσει αυτή την επιχείρηση».

«Δεν έχουμε ακόμη τις συνθήκες για μια κατάπαυση του πυρός», συνόψισαν χθες, Τετάρτη, στην Ιερουσαλήμ δύο ξένες διπλωματικές πηγές μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ μια τρίτη έκανε λόγο για «κίνδυνο μετάδοσης» στην περιοχή που καθιστά ακόμη πιο «επείγουσα» μια κατάπαυση του πυρός.

Χθες, Τετάρτη, ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από το γειτονικό Λίβανο προς το Ισραήλ, το οποίο απάντησε με πυρά πυροβολικού, όμως τα βλέμματα είναι κυρίως στραμμένα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στο εσωτερικό του ίδιου του Ισραήλ.

Εδώ και δέκα ημέρες, ταραχές και συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις ξέσπασαν σε πολυάριθμες πόλεις και παλαιστινιακούς καταυλισμούς στη Δυτική Όχθη με αποτέλεσμα τουλάχιστον 25 νεκρούς, το χειρότερο απολογισμό εδώ και χρόνια στο έδαφος αυτό.

Επίσης Άραβες Ισραηλινοί, απόγονοι των Παλαιστινίων που παρέμειναν στη γη τους μετά τη ίδρυση του Ισραήλ το 1948, διαδήλωσαν, έκλεισαν τα καταστήματά τους ή βρέθηκαν στην καρδιά ταραχών, λέγοντας ότι υφίστανται τις ίδιες «διακρίσεις» με τους Παλαιστινίους της Γάζας ή της Ραμάλα.