Πολιτική

Γαύδος: τουρκικά αλιευτικά στην ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πρώτη φορά τουρκικά αλιευτικά φθάνουν τόσο δυτικά στα νότια της Κρήτης και μάλιστα εντός αιγιαλίτιδας ζώνης.

Αίσθηση προκάλεσε η εικόνα τουρκικών αλιευτικών στην ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη νότια της Γαύδου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που τουρκικά αλιευτικά φθάνουν τόσο δυτικά στα νότια της Κρήτης και μάλιστα εντός αιγιαλίτιδας ζώνης.

Την παραβίαση διαχειρίστηκε το Λιμενικό Σώμα παρά το γεγονός ότι τέθηκε σε επιφυλακή και το Πολεμικό Ναυτικό. Τα τουρκικά αλιευτικά, μετά από άδεια των ελληνικών Αρχών, έχουν πιάσει στα ανοιχτά του Κόλπου του Κισσάμου στη βόρεια Κρήτη. Οι κυβερνήτες των αλιευτικών έχουν επικαλεστεί ακραίες καιρικές συνθήκες για αυτό και τους δόθηκε η σχετική άδεια.

Από την τουρκική πλευρά η διέλευση μέσα από τα ελληνικά χωρικά ύδατα αποδίδεται στις κακές καιρικές συνθήκες. Η τουρκική αυτή κίνηση πέρα από ευθεία παραβίαση των ελληνικών δικαιωμάτων στην ΑΟΖ, είναι επικίνδυνη διότι αποτελεί επίδειξη αρμοδιότητας σε μία περιοχή που η Ελλάδα έχει αδιαμφισβήτητη αρμοδιότητα. Δεν πρόκειται δηλαδή για περιοχή που βρίσκεται εντός του τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο ούτως ή άλλως η Αθήνα απορρίπτει.

Είναι επίσης επικίνδυνη διότι η εμφάνιση των τουρκικών αλιευτικών εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης στη Γαύδο αποτελεί κίνηση αμφισβήτησης της δυνατότητας της Γαύδου να έχει δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες.

Πριν από λίγες ημέρες υπενθυμίζεται ότι τουρκικά αλιευτικά επιτέθηκαν με πέτρες σε ιταλικά αλιευτικά στην ανατολική Μεσόγειο κοντά στην Κύπρο.

Πηγή: kathimerini.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κοινωνικός Τουρισμός: ξεκινά το πρόγραμμα - οι προϋποθέσεις

ΑΔΕΔΥ: 24ώρη απεργία για τα εργασιακά

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη, ο Κρόνος και η έκλειψη Σελήνης (βίντεο)