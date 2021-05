Αθλητικά

“Χάλκινος” ο Απόστολος Χρήστου στο Ευρωπαϊκό

Πιστός στην παράδοση που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαΐκή κολύμβηση, ο Χρήστου.

Το χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου, για τρίτη συνεχόμενη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέλαβε την τρίτη θέση στον τελικό της Βουδαπέστης με χρόνο 52.97, μαζί με τον Γάλλο Γιοάν Εντόι Μπρουάρ.

Νικητής αναδείχθηκε ο Ρουμάνος Ρόμπερτ-Αντρέι Γκλίντα με 52.88 (πρώτο χρυσό που κατακτά η Ρουμανία σε ανδρικό αγώνισμα, στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων), με δεύτερο τον Ισπανό Ούγκο Γκονζάλεθ με 52.90. Απογοήτευση του τελικού ήταν ο Ρώσος Εβγκένι Ρίλοφ, που ήταν δεύτερος στη Γλασκόβη αλλά σήμερα έμεινε στην όγδοη θέση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστου είχε πετύχει στον χθεσινό ημιτελικό πανελλήνιο ρεκόρ με 52.77, επίδοση που, αν επαναλάμβανε σήμερα, θα του έδινε το χρυσό μετάλλιο. Ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού ήταν εξίσου δυνατός με χθες στο πρώτο 50άρι, όπου γύρισε πρώτος σε 25.16, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό έως το τέλος.

