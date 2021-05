Κοινωνία

Φωτιά σε Κορινθία και Αττική: πύρινη κόλαση για τρίτη ημέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερη νύχτα αγωνίας. Στον ευρύτερο ορεινό όγκο της δυτικής Αττικής το μέτωπο. Προβληματισμός για τους ισχυρούς ανέμους. Νέα ενεργοποίηση του 112.

Μαίνεται για ακόμα μία ημέρα η φωτιά στην Κορινθία, η οποία επεκτάθηκε και σε περιοχές των Μεγάρων, την ώρα που οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν ισχυροί και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης της.

Στη μάχη έχουν ριχτεί 278 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 89 οχήματα, το ΜΕΤΠΕ και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος.

Κινητοποιήθηκαν οκτώ αεροσκάφη, τέσσερα PLZ και τρία ελικόπτερα. Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Οι φλόγες κατευθύνθηκαν το βράδυ προς τα Μέγαρα και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Λιακωτού, Κάτω Πευκενέα, Χάνι Δερβένι και Ι.Μ. Αγ. Ιερόθεου. Μάλιστα, λίγο μετά τις 20.00 η Πολιτική Προστασία προχώρησε σε νέα ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, συστήνοντας στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να απομακρυνθούν από τις οικίες τους μέσω των επαρχιακών οδών προς Μέγαρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει πολλές μεγάλες και ενεργές εστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται όλες, αλλά το έργο των πυροσβεστών είναι εξαιρετικά δύσκολο, λόγω του ότι το δάσος που καίγεται είναι συμπαγές και αδιαπέραστο. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο δάσος είναι κυρίως ιδιωτικό και δεν έχει υπάρξει ποτέ διαχείριση για πυρκαγιά, δεν υπάρχουν δρόμοι και είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της φωτιάς καθώς δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο και ήδη έπεσαν στη μάχη τα εναέρια μέσα. “Η έκταση της πυρκαγιάς είναι μεγάλη, ξεπερνά τα 20.000 στρέμματα και έχει εξελιχθεί στον ευρύτερο ορεινό όγκο της δυτικής Αττικής, στα όρια με την Κορινθία” πρόσθεσε.





«Μόνο αμέλεια νομίζω δεν ήταν που προξένησε αυτή η πυρκαγιά, με δέκα μποφόρ στις εννέα και μισή το βράδυ», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Αναστάσιος Γκιόλης, Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, ο οποίος έκανε λόγο για υπεράνθρωπη προσπάθεια των δυνάμεων που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.