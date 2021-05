Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: οι νέοι θέλουν κατάργηση της μοναρχίας της

Οι νέοι στην Βρετανία θέλουν να καταργηθεί η μοναρχία και ολοένα και περισσότεροι ζητούν ο επικεφαλής του κράτους να εκλέγεται, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με έρευνα του YouGov, το 41% όσων είναι 18 με 24 ετών δήλωσε ότι η Βρετανία θα πρέπει να έχει εκλεγμένο επικεφαλής της χώρας, έναντι του 31% που επιθυμούν να έχουν βασιλιά ή βασίλισσα.

Πρόκεται για μια αλλαγή στη στάση των νέων Βρετανών σε σχέση με δύο χρόνια νωρίτερα, όταν το 46% είχε δηλώσει ότι προτιμά τη μοναρχία και μόνο το 26% επιθυμούσε την κατάργησή της. Ωστόσο η δημοσκόπηση αυτή είχε και καλά νέα για την 95χρονη βασίλισσα Ελισάβετ και τη βασιλική οικογένεια, με το 61% του συνόλου των ερωτηθέντων να στηρίζει τη μοναρχία και λίγο λιγότερο από το 25% να επιθυμεί την κατάργησή της.

Οι τελευταίοι μήνες ήταν δύσκολοι για τους Ουίνδσορ, με τον θάνατο του 99χρονου συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ, του πρίγκιπα Φίλιππου τον Απρίλιο, και την κρίση που δημιουργήθηκε στην οικογένεια όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η Αμερικανίδα σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ παραχώρησαν συνέντευξη στην Όπρα Ουίνφρεϊ τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, οι νεότεροι Βρετανοί έχουν πιο θετική άποψη για τον Χάρι και τη Μέγκαν σε σχέση με όσους είναι μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν αρνητική άποψη για το ζευγάρι. Αν και δεν υπάρχει πιθανότητα κατάργησης της μοναρχίας για όσο διάστημα βρίσκεται στον θρόνο η βασίλισσα Ελισάβετ, η βασιλική οικογένεια ανησυχεί για τη μείωση της δημοτικότητάς της μεταξύ των νεότερων Βρετανών.

Η έρευνα, που διενεργήθηκε σε 4.870 ενήλικες, βρήκε ότι το 53% όσων είναι 25 με 49 ετών τάσσεται υπέρ της μοναρχίας, μείωση πέντε ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με αντίστοιχη δημοσκόπηση του 2019, ενώ η στήριξη σε έναν εκλεγμένο αρχηγό κράτους σημείωσε αύξηση τεσσάρων μονάδων. Μεταξύ όσων είναι 65 ετών και πάνω το 81% στηρίζει τη μοναρχία ποσοστό που δεν έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια.