ΟΠΕΚΑ: τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας για το 2021

Δείτε αναλυτικά όλα τα προγράμματα και τις προϋποθέσεις. Πότε ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων.

Στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), με έμφαση στον κοινωνικό τουρισμό και τις παιδικές κατασκηνώσεις, προχωρά ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ακολουθώντας τη σταδιακή άρση των μέτρων της καραντίνας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Αγροτική Εστία βρίσκεται και φέτος στο πλευρό των αγροτών, της αγρότισσας μητέρας και του παιδιού, μέσα από σειρά κοινωνικών προγραμμάτων, που στόχο έχουν να ενισχύσουν οικονομικά και να ψυχαγωγήσουν τους ανθρώπους της υπαίθρου.

Συγκεκριμένα, τα προγράμματα Αγροτικής Εστίας για το 2021 είναι τα εξής:

Κοινωνικός/ιαματικός τουρισμός : 53.500 δικαιούχοι

: 53.500 δικαιούχοι Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα: 1.500 παιδιά

Εκδρομικό πρόγραμμα: 12.500 δικαιούχοι

Δωρεάν παροχή βιβλίων: 130.000 δικαιούχοι

Δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου: 32.500 δικαιούχοι

Χρηματικά βοηθήματα: 1.000 πολύτεκνες μητέρες αγρότισσες και 4.000 τρίτεκνες μητέρες αγρότισσες

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρηματίες και τι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων

Α) από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 μέχρι και τη Κυριακή 6 Ιουνίου 2021, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2021 μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ στην ενότητα Εφαρμογές Αιτήσεων για επιχειρηματίες-παρόχους ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2021.

Β) Από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 μέχρι και την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας θα μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στα ΚΕΠ θα πρέπει να προσκομίσουν:

1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει o Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευόμενων μελών τους (π.χ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον e-ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον η γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφασή της..

Για το έτος 2021, θα υλοποιηθούν επτά προγράμματα:

1. Κοινωνικός Τουρισμός: Αφορά σε διακοπές 6 ημερών για 50.000 δικαιούχους. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 5 Ιουλίου 2021 έως τις 30 Μαΐου 2022.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982.

β) Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2020) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

2. Ιαματικός τουρισμός: Αφορά σε διακοπές 6 ημερών και πέντε απλές λούσεις για 3.500 συνταξιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του προγράμματος και των σχετικών καταλυμάτων από 5 Ιουλίου 2021 έως 30 Μαΐου 2022.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982.

3. Εκδρομικός τουρισμός: Αφορά σε εκδρομές τεσσάρων ημερών για 12.500 δικαιούχους και πάντα με συμβεβλημένα τουριστικά γραφεία. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος αυτού από τις 5 Ιουλίου 2021 έως τις 30 Μαΐου 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 4ημερο των δωρεάν εκδρομών ισχύει, εφόσον το κόστος της εκδρομής δεν ξεπερνά την αξία του δελτίου των 160 ευρώ. Διαμονή σε δωμάτια δύο αστέρων και άνω για ξενοδοχεία, τριών και άνω κλινών για ενοικιαζόμενα δωμάτια. Οι εκδρομείς θα διακινούνται αποκλειστικά και μόνον εντός των ορίων της Ελλάδας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982.

β) Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2020) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

4. Παιδικές κατασκηνώσεις: Αφορά σε πρόγραμμα διάρκειας 16 ημερών για 1.500 παιδιά δικαιούχων της Αγροτικής Εστίας. Το πρόγραμμα ισχύει από τις 1 Ιουλίου 2021 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Κατ' εξαίρεση: Για τη συμμετοχή στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α). Παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2020) της υποβολής αίτησης συμμετοχής.

β) Παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας ή επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας από τον e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2021, ανεξαρτήτως του μήνα γεννήσεως. Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, τα δε τέκνα έχουν δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

5. Δωρεάν βιβλία: Το πρόγραμμα αφορά 130.000 δικαιούχους, οι οποίοι μπορούν να προμηθευτούν βιβλία της επιλογής τους συνολικής αξίας 20 ευρώ για κάθε δικαιούχο και 30 ευρώ για κάθε παιδί δικαιούχου από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους σε όλη τη χώρα. Η ισχύς του συγκεκριμένου προγράμματος είναι από τις 5 Ιουλίου 2021 έως τις 30 Μαΐου 2022.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982.

β) Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2020) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

6. Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου: Το πρόγραμμα αφορά σε 32.500 δικαιούχους για θεατρικές παραστάσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Η διάρκεια ισχύος είναι από τις 5 Ιουλίου 2021 έως τις 30 Μαΐου 2022. Για κάθε δελτίο η επιχείρηση επιδοτείται με 15 ευρώ για την κεντρική σκηνή και 12 ευρώ για την παιδική σκηνή.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982.

β) Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2020) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

7. Χρηματικά βοηθήματα σε πολύτεκνες και τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.000 πολύτεκνες, που θα λάβουν βοήθημα 1.000 ευρώ και 4.000 τρίτεκνες αγρότισσες μητέρες, που θα λάβουν βοήθημα 700 ευρώ.

Ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) να είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2020) της υποβολής αίτησης συμμετοχής.

Οι μητέρες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρέπει να έχουν οι μεν τρίτεκνες 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου έτους ή του 24 του θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2021, ανεξαρτήτως του μήνα γεννήσεως.

Κλήρωση

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων, ακολουθεί κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία. Η κατανομή των δικαιούχων γίνεται αναλογικά σε όλους τους νομούς, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, δεν περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που δεν κληρώθηκαν πέρυσι και έκαναν χρήση δελτίων κατά την αναδιανομή από τα αδιάθετα. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) ή μέσω των ΚΕΠ.

Πηγή: naftemporiki.gr

