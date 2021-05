Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: ξεκινά το πρόγραμμα - οι προϋποθέσεις

Από πότε θα «τρέξει» το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Οι διανυκτερεύσεις, τα δικαιολογητικά και οι δικαιούχοι.

Τα νέα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2021-2022, δηλαδή το ευρύ πρόγραμμα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ και την ειδική δράση για τους αγρότες που υλοποιεί ο ΟΠΕΚΑ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα αυτά θα δώσουν επιπλέον ώθηση στον ελληνικό τουρισμό, σε συνδυασμό με τη νέα δέσμη μέτρων στήριξης του κλάδου, που ανακοινώθηκε προχθές.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ, που θα «τρέξει» κατά την περίοδο 1η Αυγούστου 2021-31 Ιουλίου 2022, έχει προϋπολογισμό ύψους 30 εκατ. ευρώ, ποσό που καλύπτει 300.000 επιταγές. Με δεδομένο ότι, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021, μπορούν να ενεργοποιήσουν τις επιταγές τους και οι περίπου 300.000 δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, που δεν το έπραξαν νωρίτερα, λόγω περιοριστικών μέτρων και lockdown, το πολλαπλασιαστικό όφελος για τον τουρισμό αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς χαρακτηρίζεται από αυξημένες επιδοτήσεις στους δικαιούχους (έως και το 100% σε ορισμένες περιπτώσεις) και μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στο κόστος της διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα που λαμβάνουν μέρος. Μάλιστα, ειδικά για τον Αύγουστο, το ποσοστό της επιδότησης του ΟΑΕΔ θα αυξηθεί κατά 20%, ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη του τουριστικού κλάδου και συμμετοχή των επιχειρήσεων κατά την «αιχμή» της περιόδου.

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» του ΟΑΕΔ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο. Ειδικά, για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω και στο νομό Έβρου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΠΕΚΑ, που αφορά σε διακοπές 6 ημερών για 50.000 δικαιούχους για την περίοδο 5 Ιουλίου 2021-30 Μαΐου 2022, με προϋπολογισμό της τάξης των 6 εκατ. ευρώ, οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 24 Μαΐου έως και την Τρίτη 15 Ιουνίου στα ΚΕΠ όλης της χώρας.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ

Ποιοι είναι δικαιούχοι:

Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών, οικογενειακών και ασφαλιστικών κριτηρίων.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που κατά το 2020:

πραγματοποίησαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας ή

έλαβαν 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών ή

συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω ή

είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Επιπλέον, για να είναι κάποιος δικαιούχος:

δεν πρέπει να έχει λάβει voucher κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα,

δεν πρέπει να έχει λάβει συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλον φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει ωφελούμενο μέλος ΑμεΑ στην αίτησή τους μπορούν να λαμβάνουν επιταγή κοινωνικού τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα.

Παράδειγμα

Οικογένεια με 2 παιδιά (5 και 10 ετών) που έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ και επιλέγει 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρωινό σε νησί τον Αύγουστο:

Για τη διαμονή το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Επιδότηση ΟΑΕΔ: 720 ευρώ (2 δίκλινα Χ 60 ευρώ/ημέρα Χ 6 διανυκτερεύσεις)

Ιδιωτική συμμετοχή: 96 ευρώ (2 δίκλινα Χ 8 ευρώ/ημέρα Χ 6 διανυκτερεύσεις)

Για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (μετ' επιστροφής) το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

Επιδότηση ΟΑΕΔ: 55 ευρώ (2 ενήλικες Χ 20 ευρώ, 1 παιδί 15 ευρώ +1 παιδί δωρεάν)

Ιδιωτική συμμετοχή: 55 ευρώ (2 ενήλικες Χ 20 ευρώ, 1 παιδί 15 ευρώ +1 παιδί δωρεάν)

Συνολική επιδότηση ΟΑΕΔ: 775 ευρώ (84%)

Ιδιωτική συμμετοχή: 151 ευρώ (16%)

Πληροφορίες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΠΕΚΑ

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2020) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Πώς και πότε υποβάλλονται οι δηλώσεις

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ στην ενότητα Εφαρμογές Αιτήσεων για επιχειρηματίες-παρόχους ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2021. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας από τη Δευτέρα 24η Μαΐου 2021 μέχρι και την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στα ΚΕΠ, θα πρέπει να προσκομίσουν:

Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει o Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευόμενων μελών τους (π.χ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον η γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή η απόφασή της.

Ο ΟΠΕΚΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις καταλυμάτων των νησιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαχείρισης των προσφυγικών ροών (Λέσβο, Λήμνο, 'Αγιο Ευστράτιο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνοι, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά, Κω, Πάτμο, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Λέρο, Κάλυμνο, Αστυπάλαια, Νίσυρο, Σύμη, Τήλο, Χάλκη, Λειψοί, Αγαθονήσι, Καστελόριζο) με ποσό ίσο με το άθροισμα της αντίστοιχης επιδότησης και της οικονομικής συμμετοχής των δικαιούχων ανά κατηγορία καταλύματος στους άλλους προορισμούς. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν προορισμούς στα προαναφερόμενα νησιά, χωρίς παροχή πρωινού, θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση διαμονής.

Διευκρινίζεται ότι για τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση τόσο από τον ΟΑΕΔ όσο και από τον ΟΠΕΚΑ.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Τα φετινά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ, από τα οποία θα επωφεληθούν 350.000 άτομα και οι οικογένειές τους, θα έχουν ουσιαστική συμβολή στην επανεκκίνηση του τουρισμού, μετά το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς βοηθούν, μεταξύ άλλων και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αν, μάλιστα, σκεφτούμε ότι, μέχρι τις 31 Ιουλίου, μπορούν να ενεργοποιήσουν τις επιταγές τους και οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος, μιλάμε για μια πολύ σημαντική στήριξη όχι μόνο για πολλές επιχειρήσεις του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα, με ειδική μέριμνα για ακριτικές περιοχές, όπως είναι ο Έβρος και τα νησιά που σηκώνουν το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος, αλλά και για χιλιάδες νοικοκυριά, που πιθανότατα χωρίς τα προγράμματα αυτά να μην είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Αποτελούν μια ακόμη απόδειξη ότι η κυβέρνηση μιλάει με έργα και για τον τουρισμό, σε συνέχεια των νέων μέτρων στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του κλάδου, που ανακοινώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας».

Από την πλευρά του, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σημείωσε: «Με οδηγό το περσινό ενισχυμένο και βελτιωμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, που κατέγραψε ρεκόρ αιτήσεων και συμμετοχής των πολιτών και των καταλυμάτων, το φετινό πρόγραμμα είναι ακόμα πιο ελκυστικό με την αύξηση της επιδότησης κατά 20% τον Αύγουστο, που η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο κοινωνικής, αλλά και οικονομικής πολιτικής, που στηρίζει αφενός τους εργαζόμενους και τους ανέργους και αφετέρου τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία».

Η διοικητής του ΟΠΕΚΑ, Ξένια Παπασταύρου, υπογράμμισε: «Υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες του κορονοϊού, Ο ΟΠΕΚΑ, μέσω του Λογαριασμού της Αγροτικής Εστίας, ενισχύει τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φέτος, ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ και θα πραγματοποιηθούν προγράμματα: κοινωνικού, εκδρομικού και ιαματικού τουρισμού, πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων για παιδιά από 6 έως 16 ετών και πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρου, ενώ θα δοθούν χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες. Τα προγράμματα θα αγκαλιάσουν 230.000 δικαιούχους, ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και τα μέλη των οικογενειών τους».

