Κικίλιας για εμβολιασμούς: Πάνω από 100000 ραντεβού από πολίτες 40 - 44 ετών

Επίσκεψη στο εμβολιαστικό κέντρο του ΚΥ Καλαμάτας πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε την ικανοποίησή του πως πάνω από 100.000 πολίτες ηλικίας 40-44 έκλεισαν ραντεβού μέσα σε μια ημέρα για να εμβολιαστούν.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Υγείας δήλωσε πως «βρίσκομαι σήμερα στο Κέντρο Υγείας Καλαμάτας με το συνάδελφο βουλευτή Περικλή Μαντά, με το Δήμαρχο, τον ΥΠΕάρχη, τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου, τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας και όλους τους ανθρώπους που μαζί αγωνιζόμαστε και παλεύουμε απέναντι σε αυτή την πανδημία. Δηλώνω την ικανοποίησή μου γιατί μέσα σε μία μέρα, από χτες μέχρι σήμερα, έκλεισαν ραντεβού πάνω από 100.000 συμπολίτες μας στις ηλικίες 40-44. Αυτό δείχνει την τεράστια βούληση και το ενδιαφέρον που υπάρχει από όλους τους Έλληνες, σε κάθε ηλικία, να κλείσουν ραντεβού και να εμβολιαστούν».

Στη συνέχεια ανέφερε πως «είναι επίσης εμφανές, ότι οι υγειονομικοί μας δουλεύουν με επαγγελματισμό, με αυταπάρνηση και, κυρίως, αντιμετωπίζουν τους συμπολίτες μας με αξιοπρέπεια και σεβασμό, με τον τρόπο που θέλουμε να λειτουργεί το Δημόσιο στη σχέση του με τους πολίτες. Και είναι παράδειγμα πλέον ο τρόπος με τον οποίο εμβολιάζουμε σε όλη τη χώρα, του πώς πρέπει να εννοείται η σχέση ελληνικού Δημοσίου και πολίτη, στην παροχή υπηρεσιών – στην περίπτωσή μας υπηρεσιών υγείας. Θα συνεχίσουμε να εμβολιάζουμε με αυτούς και ακόμα πιο ταχείς ρυθμούς».

«Ευελπιστώ ότι η Καλαμάτα και η Μεσσηνία θα έχουν μια πολύ καλή τουριστική περίοδο. Γι’ αυτό ζήτησα από όλους τους φορείς να προσπαθήσουμε ενωμένοι. Να συνεχίσουμε να κάνουμε πολλά τεστ στους συμπολίτες μας, να εμβολιάζουμε με αυτούς τους ρυθμούς και να προσέχουμε όλοι τους κανόνες Δημόσιας Υγείας, έτσι ώστε να έχουμε ένα επιτυχημένο καλοκαίρι και τουριστική περίοδο, η οποία να μπορεί να προχωρήσει παρακάτω και στους φθινοπωρινούς μήνες. Ο Νομός Μεσσηνίας και η περιοχή έχει όλα τα εχέγγυα και τις δυνατότητες να προσελκύσει πολύ κόσμο για μια μεγάλη χρονική περίοδο. Πάνω απ’ όλα όμως με ασφάλεια και με γνώμονα τη Δημόσια Υγεία. Συγχαρητήρια σε όλους για την εξαιρετική προσπάθεια που έχετε κάνει και κάνουμε όλοι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

