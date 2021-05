Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλια: διαθέσιμα όλα για τα άτομα 40 - 44 ετών

Άνοιξε η πλατφόρμα για ορισμό ραντεβού με οποιοδήποτε από τα τέσσερα εμβόλια κατά της Covid-19, για τα άτομα της εν λόγω ηλικιακής ομάδας.

Αυξάνεται η δυναμική των εμβολιασμών κατά της covid-19 και η κορύφωσή της αναμένεται τον Ιούνιο. Σήμερα, Παρασκευή 21 Μαΐου, άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και στα 4 διαθέσιμα εμβόλια, Pfizer, Moderna, AstraZeneca και Johnson & Johnson.

Ανάλογα με το πώς θα κινηθεί η ομάδα αυτή, το κλείσιμο των ραντεβού και οι παραδόσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί και το άνοιγμα των άλλων ομάδων ανά πενταετία, δηλαδή τους 35-39 και 30-34 για όλα τα εμβόλια. Υπενθυμίζεται ότι τώρα εμβολιάζονται οι πολίτες άνω των 30 ετών, πολίτες άνω των 18 ετών που κατοικούν σε νησιά (ο εμβολιασμός γίνεται με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson), πολίτες με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης.

Στην επικράτεια λειτουργούν 1.517 εμβολιαστικά κέντρα και ο αριθμός αυτός αυξάνεται και λόγω της επιχείρησης «Γαλάζια Ελευθερία» και λόγω της προσθήκης των εμβολιαστικών κέντρων από τον ιδιωτικό τομέα. Εκτιμάται ότι μέχρι τις 31 Μαΐου θα έχουν γίνει περισσότεροι από 5.600.000 εμβολιασμοί. Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια πολίτες θα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση, ποσοστό 34% και θα έχουν ξεπεράσει τα 2.000.000 πολίτες πλήρως εμβολιασμένοι, ποσοστό 20%.

Σχετικά με τις παραδόσεις των εμβολίων, η εταιρεία Pfizer επιβεβαίωσε τις παραδόσεις 1.860.000 δόσεων εμβολίων και έξτρα από αυτές, 566.000 δόσεις που κατανέμονται σε 4 παραδόσεις εντός του μήνα - θα επιβεβαιώνονται δύο εβδομάδες προ των παραδόσεων. Η εταιρεία Moderna επιβεβαίωσε τις 308.000 δόσεις. Η εταιρεία AstraZeneca ενημέρωσε για τις 348.000 στο τέλος του μήνα και αναμένεται από αυτήν 450.000-500.000 το μήνα Ιούνιο. Από την εταιρεία Johnson & Johnson αναμένονται 220.000. Θα παραδώσει 152.000 εντός του Μαΐου και μετακύλησε 67.000 δόσεις στις 2 Ιουνίου αντί το τέλος Μαΐου και αναμένεται να επιβεβαιώσει τις παραδόσεις του Ιουνίου.

